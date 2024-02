Bị khởi tố 3 tội danh, kẻ phân xác phi tang cô gái ở khu công nghệ cao đối mặt hình phạt nào?

Kẻ phân xác phi tang cô gái ở khu công nghệ cao bị khởi tố 3 tội danh

Liên quan đến vụ án cô gái mất tích 29 Tết bị sát hại rồi phân thi thể phi tang trong Khu Công nghệ cao TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999) về hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là chị Vi Thị T (SN 1999, quê Đồng Nai).

Camera ghi lại thời điểm chị T. vào nhà trọ nhưng không trở ra. Ảnh: CACC

Theo điều tra, chị T. làm việc tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, thuê trọ tại dãy nhà ở đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.

Chị T. sống cùng với người yêu ở phòng trong dãy trọ trên, còn Khoa sống cùng một phụ nữ ở phòng khác cùng dãy trọ.

Ngày 8/2, khi chị T chuẩn bị đồ đạc để về quê ở tỉnh Đồng Nai đón Tết cùng gia đình thì Khoa gọi chị sang nhờ việc. Tại đây, Khoa đã tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau đó, Khoa lấy tài sản và phân xác nạn nhân rồi cho vào các túi ni lông, chở đến vứt ở khu đất có cây cối um tùm và mương nước tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Nhiều ngày mất liên lạc với chị T., gia đình nạn nhân đã đến nhà trọ nơi cô gái thuê ở và vào phòng, phát hiện xe máy, đồ đạc của nạn nhân vẫn còn nguyên nhưng ổ khóa đã bị thay nên trình báo cơ quan công an.

Đối mặt hình phạt tử hình

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những hành vi cướp tài sản xảy ra không ít trong xã hội, tuy nhiên hành vi giết người để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân nhằm che giấu việc phạm tội là tàn nhẫn, mất tính người.

Hiện nay cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm. Với kết quả giám định pháp y về các phần cơ thể của nạn nhân, kết quả khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của khu trọ và lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Ông Cường cho rằng, với 3 tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi xâm phạm đến thi thể của nạn nhân có cấu thành một tội độc lập hay không để xử lý đối với nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật, chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản mà nghi phạm sẵn sàng sát hại nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, nghi phạm còn hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân phi tang với hy vọng sẽ che giấu được hành vi phạm tội.

Với tính chất nguy hiểm của hành vi, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, coi thường pháp luật nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình.