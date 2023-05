Bi kịch của những người phụ nữ trở thành “con mồi” của đường dây mua bán người

Với mong muốn xuất ngoại lấy chồng để có tiền gửi về giúp gia đình, nhiều cô gái liều mình đã đặt chân lên “xứ lạ quê người”, và phải đối diện những trận đòn roi “thừa sống thiếu chết” từ những người mà họ gọi là chồng. Biết bao thân phận tủi nhục khi bị ép trở thành “món hàng” cho những kẻ “lắm bạc nhiều tiền” và những giọt nước mắt thấm đẫm khi nhớ về gia đình, về quê hương xứ sở…

Nhiều tháng trôi qua nhưng chị N. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về hành trình thoát khỏi “hang ổ” của bọn buôn người.

Những cuộc trốn chạy bất thành nơi đất khách…

Đã hơn 6 tháng trôi qua, nhưng chị Huỳnh N. (ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) chưa hết bàng hoàng khi kể lại cho chúng tôi về hành trình thoát khỏi “hang ổ” của bọn buôn người.

Năm 2020, do đang thất nghiệp, chị N. lên các trang mạng xã hội (MXH) để tìm kiếm việc làm thì quen với một phụ nữ sống tại TP.Cần Thơ hứa sẽ đưa chị sang Trung Quốc làm tại công ty sữa chua với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Sau khi đồng ý và đặt chân lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng, chị N. mới nhận ra bản thân trở thành “con mồi” tiếp theo của đường dây mua bán người do Lương Thị Hải, Phạm Thị Tú và Thái Thị Hậu chủ mưu.

Phạm Thị Tú đóng vai trò móc nối, đưa chị N. cùng với một số phụ nữ khác đến tỉnh Cao Bằng để gặp Lương Thị Hải và lo chi phí sang Trung Quốc thông qua đường mòn, lối mở. Khi sang Trung Quốc, chị N. được vợ chồng Thái Thị Hậu đón về sống chung.

Đến ngày 31/7/2021, Hải ép chị N. phải lấy chồng Trung Quốc nhưng chị không đồng ý. Sau đó chị N. bỏ trốn thì bị bắt, bị đánh đập dã man, bắt gọi điện về gia đình chuyển số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Tuy nhiên, khi đã nhận đủ 35 triệu đồng, bọn buôn người lại bán chị N. cho một người đàn ông Trung Quốc khác.

Bị can Huỳnh Mộng Linh từ nạn nhân bị mua bán, trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người.

Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, chị N. xúc động nói: “Bọn chúng bắt tôi gọi videocall về cho gia đình. Cô ruột thấy mặt mũi tôi bị đánh bầm dập nên đi mượn khắp nơi chuyển đủ 35 triệu cho chúng. Nhưng chúng không giữ lời hứa, lại tiếp tục bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc bị bại liệt. Sau khi về nhà chồng, tôi nhiều lần bỏ trốn nhưng bị bắt lại, bị đánh đập, hăm dọa. Gia đình bên chồng nói nếu tôi muốn về Việt Nam thì phải trả số tiền 260 triệu đồng nên tôi đành ở lại. Một thời gian sau, khi thấy tôi có ý định tự tử, gia đình này đã đưa tôi đến Công an tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trình báo. Đến ngày 28/10/2022, tôi bị cảnh sát Trung Quốc trục xuất về Việt Nam”.

Còn đối với chị Trần Kim T. (ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thì tấn bi kịch của cuộc hôn nhân ngoại quốc càng oan trái hơn khi hai lần rơi vào “hang ổ” của bọn buôn người. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị T. đã sang Trung Quốc làm thuê, nhưng do không có giấy tờ hợp pháp nên việc làm “chui” nơi đất khách nhanh chóng bị phát hiện, cuộc sống trở nên cơ cực hơn bao giờ hết.

Rồi cũng vì hoàn cảnh mà chị T. đã tin vào lời hứa đầy hào nhoáng của “tú bà” buôn người Phạm Thị Tú khi được Tú mai mối gả chồng Trung Quốc với mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua cảnh khốn cùng. Từ mảnh đất cực Nam Tổ quốc, cô gái 19 tuổi này vượt biên và sống tại nhà đối tượng Thái Thị Hậu tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Các đối tượng buôn người sử dụng tên, địa chỉ giả nên việc làm rõ nhân thân, lai lịch, quá trình hoạt động của từng đối tượng rất khó khăn.

Sau vài ngày thì Hậu bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền hơn 400 triệu đồng, nhưng qua ngày hôm sau thì bị trả về do biết trước đó chị T. đã có chồng, con tại Việt Nam. Sau khi bị trả về nhà đối tượng Hậu, chị T. bỏ trốn thì bị các đối tượng bắt lại, bán cho một người đàn ông Trung Quốc khác. Những trận đòn roi từ gã chồng hờ một lần nữa thôi thúc chị T. phải bỏ trốn, nhưng cũng như lần trước, chị nhanh chóng bị vợ chồng Thái Thị Hậu bắt giữ, đánh đập dã man, ép gọi điện thoại về gia đình chuyển khoản 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam.

Không khỏi kinh hoàng khi nhắc lại lần trốn chạy đó, chị T. chia sẻ: “Ở nhà người đàn ông Trung Quốc được 1 tuần, tôi lén lấy điện thoại gọi cho một người phụ nữ quen biết lúc làm thuê trước đây. Bà ta kêu tôi gửi định vị vị trí, sẽ thuê xe đến đón rồi đưa về Việt Nam. Sau khi bỏ trốn được ra ngoài, có một xe ô tô đến chở đi, nhưng tôi không ngờ chúng lại thông đồng với Hậu nên chở tôi về giao cho Hậu. Lúc này, Hậu gọi điện cho Lương Thị Hải nói lại sự việc thì Hải yêu cầu tôi đưa số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Sau khi tôi mượn khắp nơi đủ số tiền giao cho chúng thì chúng mới thả tôi ra, còn hăm dọa là khi về Việt Nam mà trình báo công an sẽ cho người đến nhà “xử lý”.

Hành trình triệt phá đường dây mua bán người

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Sau khi nhận được tin tố giác của các bị hại liên quan đến đường dây môi giới cho phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan ANĐT tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định đây là đường dây mua bán người có quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và có yếu tố nước ngoài nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ được nhân thân, lai lịch, vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng trong đường dây phạm tội, đặc biệt là đã khoanh vùng, xác định được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu”.

Sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong thu thập tài liệu, chứng cứ là một trong những nguyên nhân thành công của chuyên án.

Theo hồ sơ, năm 2015, Lương Thị Hải (sinh năm 1994, quê xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đến năm 2020, Hải làm quen với Phạm Thị Tú (sinh năm 1962, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, các đối tượng cấu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, Tú đóng vai trò trực tiếp tìm kiếm phụ nữ để thỏa thuận đưa sang Trung Quốc, nếu đồng ý thì gia đình của những phụ nữ này sẽ được nhận từ 90 - 100 triệu đồng.

Sau khi tìm được những “con mồi” thích hợp, Tú sẽ đưa họ xuất cảnh trái phép thông qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới. Khi những phụ nữ đã vượt biên, Lương Thị Hải thuê Thái Thị Hậu (sinh năm 1997, cũng lấy chồng, sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ để mai mối. Tùy thuộc vào độ tuổi, ngoại hình của từng phụ nữ, những đàn ông Trung Quốc sẽ trả cho Hải số tiền từ 300 - 400 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã tổ chức cho hàng chục phụ nữ tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM, một số tỉnh phía Bắc… xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú trong vụ án này, có một đối tượng ban đầu là nạn nhân nhưng sau đó lại trực tiếp móc nối với những kẻ buôn người, trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc. Đó là trường hợp của Huỳnh Mộng Linh (sinh năm 1987, quê quán xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Năm 2019, Linh quen biết Lương Thị Hải thông qua MXH. Sau đó, Hải sắp xếp cho Linh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thông qua đường tiểu ngạch tại biên giới, rồi bán Linh cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. Trong khoảng thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Linh thường xuyên liên lạc với Hải và được Hải thuê làm nhiệm vụ trông coi những phụ nữ được đưa từ Việt Nam sang để chờ bán và được Hải trả công là 10 triệu đồng/người.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc; khởi tố, bắt giam 3 bị can chủ mưu, cầm đầu, gồm Lương Thị Hải, Phạm Thị Tú, Huỳnh Mộng Linh; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số bị can có liên quan, về các tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Riêng bị can Thái Thị Hậu, một mắt xích quan trọng trong đường dây, đã bỏ trốn ra nước ngoài nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã quốc tế.

Đến nay, chuyên án đã đến giai đoạn kết thúc, Cơ quan ANĐT đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng trên. Đánh giá chuyên án, đại tá Lê Thanh Hùng nhận xét: Chuyên án rất thành công nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, của các cục nghiệp vụ, sự phối hợp tích cực của công an, biên phòng các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt là sự chỉ đạo linh hoạt của Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ với Cơ quan ANĐT trong quá trình phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các đối tượng. Trong quá trình đấu tranh chuyên án, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả trong việc phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ...

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe của người dân, từng thành viên Ban chuyên án đã vượt qua khó khăn, đến nay công tác đấu tranh chuyên án đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Song, để giảm thiểu bi kịch từ những nạn nhân bị mua bán, thiết nghĩ ngoài sự chung tay của lực lượng công an, các ban, ngành, địa phương thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, nhất là không tin theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” hoặc vẻ hào nhoáng của cái gọi là “hôn nhân ngoại quốc”.

*Dân Việt đặt lại tiêu đề.