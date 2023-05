Thiếu nữ bị đâm chết khi đang ngủ cùng bạn trai

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Nhân (23 tuổi, ngụ xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Trước đó, đêm 27/5, trong lúc nhậu, Nhân xảy ra mâu thuẫn với ông Đ.V.Tr (43 tuổi, ngụ thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây). Tiếp đến, con gái ông Tr là chị Đ.T.Th (17 tuổi) cãi vã với Nhân.

Tàn cuộc nhậu, Nhân mang theo dao, rựa, dùng áo quấn mặt không để ai nhận ra rồi lẻn vào nhà ông Tr.

Tại đây, Nhân dùng dao đâm chị Th và bạn trai đang ngủ rồi bỏ về nhà. Vụ việc khiến chị Th tử vong, bạn trai của chị này bị thương.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền khoảng 560 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, sáng cùng ngày Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang chủ công, phối hợp cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng lên đến khoảng 560 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối với 9 đối tượng. Ảnh: CACC

Theo thông tin, trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng móc nối với các đối tượng ở tỉnh khác tổ chức đường dây đánh bạc (cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề) với quy mô lớn.



Để kịp thời xác minh, đấu tranh làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng có liên quan đến tội phạm "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc" xảy ra trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc của mình. Ảnh: CACC

Đến sáng 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang chủ công, phối hợp cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây này.

Kết quả, cơ quan điều tra tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng, 1 xe ô tô, 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 iPad, 3 laptop dùng vào việc đánh bạc, nhiều thẻ ATM và nhiều sổ sách giấy tờ ghi tính toán tiền cược.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như: Sbobet, Ibet888, trang đá gà mạng SV88, tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng vào khoảng 560 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Khởi tố thầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 6

Chiều 29/5, Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đậu Bình (SN 1976, giáo viên môn Toán, Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi dâm ô.

Theo đó, khoảng 20h ngày 19/5, khi đi học thêm ở xã Cẩm Duệ, em N.T.M.L (học sinh lớp 6, Trường THCS Mỹ Duệ) bị ông Bình tiếp cận, thực hiện hành vi dâm ô. Nạn nhân sau đó báo với gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên thông tin, Công an đã gửi thông báo về trường. Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ cũng báo cáo đã nhận được thông báo của công an về việc ra lệnh tạm giam để điều tra đối với thầy giáo này.

Hiện UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thầy giáo này.



Nghi can sát hại con gái 5 tuổi đã treo cổ tự tử

Chiều tối 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vào lúc 16h40’ cùng ngày, lực lượng truy bắt của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Ba Tơ phát hiện Đinh Văn Thôi (SN 1978, ở thôn Nước Ui, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) - nghi can sát hại con gái - đã treo cổ tự tử tại làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ.

Người đàn ông giết con trai 6 tuổi, truy sát vợ

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo điều tra ban đầu, Thôi về nhà cha mẹ vợ ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thôi bực tức đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Sáng 27/5, trong lúc vợ đi làm, Thôi nảy sinh ý định giết con gái 5 tuổi rồi tự tử. Thôi bế con leo lên mái nhà rồi phá tôn để cột 2 thòng lọng vào xà nhà. Sau khi sát hại con, Thôi cũng treo cổ tự tử.

Đúng lúc này, vợ của Thôi về nhà và phát hiện sự việc. Người vợ dùng rựa chặt đứt thòng lọng cứu chồng và con.

Thấy cháu bé bất động, Thôi cùng vợ đưa con đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết, Thôi liền bỏ trốn.

Hai ngày qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi tung lực lượng truy tìm Đinh Văn Thôi để điều tra làm rõ vụ án.

"Tú bà" môi giới mại dâm cho 2 nữ nhân viên dưới 18 tuổi

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo hồ sơ vụ án, hai cháu P. và T. (chưa đủ 18 tuổi) có đến quán của Hà Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước; tạm trú tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) làm thuê.

"Tú bà" môi giới mại dâm giá 300 nghìn đồng/lượt. (Nguồn: Công an Thanh Hóa)

Vào tối 25/5, Hương đã làm trung gian, môi giới để hai cháu P. và T. bán dâm cho hai người đàn ông với giá 300 nghìn đồng/người.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã tạm giữ Hà Thị Hương về hành vi môi giới mại dâm. Hai người đàn ông mua dâm cũng đã bị tạm giữ để điều tra.