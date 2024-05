Bị nạn nhân truy đuổi, tên cướp tăng ga bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

Sáng 10/5, Công an phường Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng có hành vi cướp giật, trong lúc bỏ chạy thì tông vào hàng loạt xe trên đường - theo NLĐO.

Nhiều xe máy nằm la liệt trên đường. Nguồn: congan.com.vn

Thông tin vụ việc từ congan.com.vn: Hơn 19 giờ tối 9/5, trên đường N9 trong khu dân cư Thuận Giao, một người đàn ông truy đuổi theo một thanh niên chạy xe Exciter biển số 61B1..., đồng thời hô "cướp, cướp". Tới giao lộ với đường D9 thì thanh niên bị đuổi xảy ra va chạm với nhiều xe máy khác khiến nhiều người ngã xuống đường.

Ngay lập tức, người đi đường lao tới khống chế nam thanh niên. Người đàn ông kia cho biết vừa bị thanh niên này giật sợi dây chuyền cách đó gần 1km, truy đuổi tới đây thì người dân hỗ trợ bắt được. Đối tượng sau đó được Công an phường Thuận Giao tới đưa về trụ sở lấy lời khai.

Nghi phạm cướp giật (áo đen) được đưa về Công an phường. Nguồn: congan.com.vn



Vụ va chạm liên hoàn làm 4 xe máy và 1 xe đạp điện của người dân ngã ra đường. Còn xe của đối tượng rơi ra thêm một biển số khác.

Rất may, những người này chỉ bị thương nhẹ.

Xe của nghi phạm gắn 2 biển số khác nhau. Nguồn: congan.com.vn

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An tới xử lý hiện trường, di dời các phương tiện, xử lý vụ việc.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang lập hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.Thuận An tiếp tục điều tra, xử lý.