Bí quyết phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc đơn giản nhất

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc đơn giản nhất

Bắp cải xanh là một trong những loại rau củ đặc trưng trong mùa đông. Loại rau này được biết đến là nguyên liệu tuyệt vời có giá trị dinh dưỡng, làm đẹp và chữa bệnh, đặc biệt rất tốt cho hệ thần kinh vàtimmạch. Tuy nhiên, thực tế thì hiện nay bắp cải từ Trung Quốc chứa nhiều hóa chất độc hại đang được bày bán tràn lan trên thị trường vớigiá rẻhơn trong nước từ 20 - 30%. Chính vì vậy nhiều hàng quán bình dân, nhà hàng và ngay cả một bộ phận ngườitiêu dùngthường xuyền mua và sử dụng loại bắp cải này.

Nhiều trường hợp ăn phải bắp cải xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bị ngộ độc thực phẩm, đe dọa đến tính mạng. Do đó, việc nhận biết là điều vô cùng quan thiết để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc dựa vào kích thước

Theokinh nghiệmcủa những người bán hàng thì có thể do được dùng nhiều chất kích thích nên hầu hết nông sản Trung Quốc có kích thước đều, cùng một kích cỡ và hầu hết các loại bắp cải Trung Quốc đang bán trên thị trường đều chỉ to bằng nắm tay. Trong khi đó, bắp cải ta thì kích cỡ không đồng đều và thường to hơn bắp cải Trung Quốc.

Nếu bà nội trợ nào để ý khi mua bắp cải thì sẽ dễ dàng nhận ra sự khác nhau về hình dáng giữa hai loại bắp cải này. Bắp cải Trung Quốc thường được bọc trong túi lưới, dạng tròn. Còn bắp cải ta sẽ có hình dẹt hơn chứ không tròn như bắp cải Trung Quốc.

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc dựa vào màu sắc

Do việc sử dụng hóa chất để ngâm, tẩm và kích thích rau nên một đặc điểm dễ thấy là màu sắc rau Trung Quốc khá nhạt, màu láng bóng, trong bắt mắt. Trong khi bắp cải ta thường có màu đậm hơn.

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc dựa vào hương vị

Khi ăn bắp cải Trung Quốc thường nhạt, không có vị trong khi bắp cải ta có vị ngọt, giòn đậm và ăn khá ngon.

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc dựa vào lá bắp cải

Bắp cải Trung Quốc búp đầu cuốn chặt, lá xoăn hơn, giòn và mướt, bổ đôi chiếc bắp cải ra thì kết cấu giữa các tầng lá không được chặt chẽ. Còn với bắp cải ta, búp đầu không cuốn chặt, khi bổ đôi bắp cải, những tầng lá bắp cải xen kẽ và kết cấu khá chặt chẽ.