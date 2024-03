Bí thư, Chủ tịch Bình Định chứng kiến khoảnh khắc thuyền máy F1 "siêu đắt đỏ" lướt sóng đầm Thị Nại

Ngày 28/3, đội Bình Định - Việt Nam đã làm lễ hạ thuỷ 2 con thuyền máy công thức 1, của 2 vận động viên Jonas Andersson và Stefan Arand.

Theo ước tính, mỗi chiếc thuyền đua F1 có giá lên tới 750.000 USD (tương đương 18 tỷ đồng), chưa kể chi phí để lắp ráp thêm linh kiện, phụ tùng cho máy.

Trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang…, 2 tay đua đội Bình Định - Việt Nam đã điều khiển con thuyền, lướt sóng trên mặt đầm Thị Nại.

Đội Bình Định - Việt Nam vừa làm lễ hạ thuỷ 2 con thuyền máy công thức 1, dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: DT.

Có 9 đội đua với 18 tay đua đăng ký tham gia Giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh 2024, diễn ra tại đầm Thị Nại, Bình Định.

Các đội đua gồm: Bình Định - Việt Nam (Việt Nam); CTIC China Team (Trung Quốc); Stromoy Racing (Na-Uy); F1 AtlanticTeam (Bồ Đào Nha); Maverick Racing (Pháp); Team Abu Dhabi (U.A.E); Sharjah Team (U.A.E); Victory Team (U.A.E); The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan).

Sự tham gia mạnh mẽ này của các đội đua từ khắp nơi trên thế giới, cùng sự ủng hộ của khán giả ở Quy Nhơn, Bình Định hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu đầy kịch tính và gay cấn ngay tại đầm Thị Nại, vào ngày 29/3 - 31/3.

Thuyền máy công thức 1 của đội Bình Định Việt Nam. Ảnh: DT.

Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship là sự kiện thể thao quy mô lớn và được coi là một trong những giải đua vô địch thuyền máy nghề uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức bởi Liên Đoàn Đua Thuyền Máy Quốc Tế (UIM).

Với gần 40 năm hoạt động, 300 lần tổ chức giải đấu, đi qua hơn 30 quốc gia, UIM F1H2O World Championship có lịch sử lâu dài và uy tín trong giới thể thao nước, thu hút sự quan tâm và tham gia của các đội đua hàng đầu từ nhiều nơi trên thế giới.

Quy mô của giải đua này không chỉ bao gồm sự cạnh tranh giữa các tay đua xuất sắc, mà còn là một sự kiện thể thao mang tính giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn.

Lần đầu tiên, thuyền máy công thức 1 của đội Bình Định - Việt Nam lướt sóng trên đầm Thị Nại. Ảnh: DT.

Với thể thức thi đấu cao nhất của thuyền máy là F1 nên cấp độ cạnh tranh cao, tổ chức chuyên nghiệp và an toàn. Giải đua này tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của UIM về an toàn và quy định vận hành, đảm bảo mỗi sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn nhất.

Sự tham gia của các đội đua hàng đầu, cùng với sự kiểm soát và hỗ trợ chuyên nghiệp từ tổ chức, làm cho UIM F1H2O World Championship trở thành một trong những sự kiện thể thao nước được cả thế giới công nhận và mong đợi hàng năm.

Ông Raimondo di San German - CEO của H2O Racing cho biết, rất vui mừng và tự hào khi chứng kiến sự kiện lớn này diễn ra tại Việt Nam, một điểm đến mới trong lịch sử của UIM F1H2O World Championship.

Việc tổ chức giải đua tại đầm Thị Nại, Quy Nhơn là một bước đi quan trọng, chứng tỏ sự cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng phạm vi của thể thao nước và mang lại những trải nghiệm mới cho cả tay đua và khán giả.

Ngoài ra, sự kiện này sẽ là một thành công lớn và sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của môn thể thao này, trên toàn thế giới.

Những trận đấu đầy kịch tính và gay cấn ngay tại đầm Thị Nại, vào ngày 29/3 - 31/3. Ảnh: DT.

Giải đua sẽ được tổ chức tại "đấu trường xanh" đầm Thị Nại, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định.

Với đường biển dài và nước biển trong xanh, đầm Thị Nại thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm và được biết đến như một điểm đến lý tưởng để tận hưởng bầu không khí biển cả tươi mới và thư giãn.

Vào cuối tuần trước, nơi này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử tổ chức sự kiện thể thao mang tầm quốc tế của tỉnh Bình Định, khi tổ chức thành công Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship.

Cuối tuần này, khán giả Việt Nam lại được đón xem những màn trình diễn đặc sắc đến từ các tay đua thuyền máy công thức 1. Đặc biệt còn có đại diện chủ nhà thi đấu, là đội F1H2O Bình Định – Việt Nam với 2 tay đua: Jonas Andersson (Quốc tịch Thuỵ Điển, 49 tuổi) và Stefan Arand (Quốc tịch Estonia, 21 tuổi).

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, tỉnh này rất tự hào và vô cùng phấn khích khi chứng kiến sự kiện lớn này diễn ra tại Bình Định, đặc biệt là tại đầm Thị Nại - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

"Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của tỉnh, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của môn thể thao nước. Hy vọng rằng, sự kiện này sẽ tiếp tục phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững của Bình Định cũng như của thể thao Việt Nam", ông Hiếu nói.