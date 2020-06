Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần công bố hết dịch Covid-19 với 3 tiêu chí

Sáng nay (15/6), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế -xã hội và ngân sách Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đã có phát biểu liên quan đến vấn đề dịch Covid-19.



Trong bài phát biểu, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã điểm qua tình hình dịch Covid-19 từ khi bùng phát ở Trung Quốc sau đó dịch bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ông cũng đề cập tới công tác phòng, chống dịch của Việt Nam trong thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Quốc hội (Ảnh quochoi.vn).

"Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 vừa qua, do chúng ta có những chỉ đạo sớm và kịp thời, từng địa phương vận dụng và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nên tổng số người nhiễm ở Việt Nam chưa bao giờ đạt 1.000 người…", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt vấn đề bây giờ Việt Nam nên làm gì? Ông cho rằng, Việt Nam có quan hệ thương mại với nhiều nước nhưng chỉ 17 nước là đối tác quan trọng nhất, họ chiếm 90% đầu tư nước ngoài, 80% thương mại quốc tế và 80% khách du lịch tới Việt Nam.

"Cần lập trình giám sát mở cửa với 17 nước này theo lộ trình thoả thuận 2 bên, thận trọng", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo ông hoàn toàn có cơ sở làm điều này vì thời gian qua, 10 trong số 17 nước và vùng lãnh thổ không còn dịch ở mức 10.000 người trên 1 triệu dân đang điều trị. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Australia…

Còn 7 nước khác gồm Ấn Độ, Mỹ, Nga, Singapore, Hà Lan, Indonesia, Malaysia… thì hiện chưa an toàn nên chúng ta cần theo dõi và khi có điều kiện, họ an toàn thì chúng ta thiết lập mở lại quan hệ với họ ngay.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, số liệu từ các cơ quan dự báo đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm nay có thể giảm 30%, du lịch giảm 50% và thương mại quốc tế giảm 18% Đầu tư nước ngoài có thể giảm 30%, du lịch giảm 50% và thương mại quốc tế giảm 15%..

Sau khi phân tích ông kiến nghị: Với kết quả chống dịch Covid-19 của Việt Nam, chúng ta cần công bố hết dịch trong nước với 3 tiêu chí. Một là tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 50 người, thực tế là 3,4 người; hai là tỷ lệ người đang phải điều trị không quá 1 người/1 triệu dân, thực tế chỉ 0,2 người; thứ 3 là không có người chết.

"Bằng những lộ trình mở cửa từng bước, để vừa khai thác thị trường nước ngoài, khuyến khích đầu tư trong nước, thị trường trong nước, phát huy sức mạnh văn hoá, chính trị và kinh tế", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Phát biểu tranh luận lại với ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (An Giang, ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho rằng ,những việc ĐB Nguyễn Thiện Nhân nói cần phải làm giai đoạn tới như mở cửa, nhập cảnh dần dần với các nước, công bố hết dịch theo 3 tiêu chí, phải hết sức cẩn trọng.

ĐB Hiếu nêu lý do, Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch, làn sóng thứ 2 vẫn đang “treo lơ lửng” trên đầu rất nhiều nước.

"Vì vậy, các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng chúng ta chưa có môi trường đầu tư an toàn trong tương lai gần, với bằng chứng thị trường chứng khoán chưa khởi xướng. Chúng ta cần tiến hành biện pháp để khẳng định nguy cơ bùng phát dịch của Việt Nam không thể dữ dỗi như các nước khác. Các phương pháp này cần dựa vào phương thức khoa học do ngành y tham vấn, ví dụ như cần nghiên cứu miễn dịch cộng đồng để khẳng định sự an toàn, hay quy trình nhập cảnh quốc tế vào việt Nam chặt chẽ tuân theo quy định", ĐB Hiếu nói.

Theo ĐB Hiếu, hệ thống y tế cộng đồng phát huy hiệu quả trong đại dịch vừa qua, tuy nhiên hiện nay rất suy yếu do chất lượng đầu tư chưa đúng mức, ví dụ ngay trong chương trình mục tiêu quốc gia Quốc hội vừa thảo luận tuần trước thì đầu tư cho y tế chỉ chiếm 3% trong tổng số 270.000 tỷ đồng, nâng cao chất lượng nhân viên y tế tuyến xã, huyện là nhu cầu cấp bách. Cần chiến lược đầu tư cho y tế rõ ràng cụ thể để đảm bảo an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, có như vậy nếu đối mặt với dịch bệnh mới xuất hiện, Việt Nam cũng sẽ là điểm sáng trên bản đồ thế giới.