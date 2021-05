Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra "lời kêu gọi" phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (áo xanh), cùng cán bộ và nhân dân Vĩnh Phúc thể hiện quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 (Ảnh: BVP)

"Lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19" của Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nêu rõ: Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ trong thời gian ngắn từ 30/4 đến hôm nay 9/5, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 33 ca bệnh dương tính, nghi dương tính 38 ca và có 45.129 trường hợp được theo dõi, giám sát...



Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 6/9 huyện, thành phố có ca bệnh dương tính; nhiều địa phương đã ban bố lệnh cách ly xã hội.



Trước tình hình dịch bệnh, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch với quyết tâm chiến thắng đại dịch. Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho nhân dân, bước đầu giành được những thắng lợi quan trọng, kiểm soát tốt dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc chiến chống đại dịch lâu dài và gian khó.

Trong lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cũng biểu dương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của ngành y tế, lực lượng công an, quân đội... và sự ủng hộ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực cố gắng trong chống dịch.

Với nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng ngày càng cao, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; phát huy trách nhiệm thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các cấp chính quyền địa phương.

Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao độ, nắm chắc tình hình, kịp thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh; đề ra các biện pháp hữu hiệu để tiếp tục kiểm soát và ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu vực cách ly tập trung (Ảnh: BVP).



Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị nhân dân trong tỉnh cần bình tĩnh, yên tâm, chấp hành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, của các cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục tích cực tham gia, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch do cơ quan chức năng và tỉnh đề ra. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch; là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng nghiêm túc thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, cơ quan, làng, xóm, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vì sự an toàn của cá nhân, đơn vị, nhân dân và của tỉnh tạm dừng các công việc chưa thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy định 5K, làm tốt phương châm của tỉnh: “Người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương”.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. (Ảnh BVP)

Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc luôn đi đầu, gương mẫu trong tham gia vận động quần chúng, nhân dân tự giác, chấp hành, thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ đã nghỉ hưu, mọi công dân trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc với tinh thần “tương thân, tương ái” chung tay góp sức, đồng lòng cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Cuối cùng trong lời kêu gọi phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định, với kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương; cùng sự tin tưởng, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc kiên quyết đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19 đem lại sự an toàn và bình yên cho Nhân dân trong tỉnh.