Về BIDV và dịch vụ ngân hàng cao cấp BIDV Private Banking Được thành lập từ năm 1957, BIDV là định chế tài chính lâu đời nhất, với vị thế dẫn đầu về quy mô tổng tài sản và nền khách hàng lớn nhất Việt Nam. Cùng sự am hiểu nhu cầu của khách hàng cá nhân, khẳng định qua vị trí Ngân hàng Bán lẻ số 1 Việt Nam trong 8 năm liền, để đón đầu xu thế, BIDV đã tiên phong là ngân hàng TMCP quốc doanh đầu tiên cung cấp dịch vụ Private Banking cho các khách hàng cá nhân cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Được ra đời với sứ mệnh thiết lập chuẩn mực mới trong ngành Dịch vụ Ngân hàng cá nhân cao cấp, BIDV Private Banking tự hào đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp đầu tư, quản lý tài sản toàn diện được cung cấp bởi đội ngũ Giám đốc Quản lý tài sản ưu tú.

Với hệ sinh thái đối tác toàn cầu, mô hình chuẩn quốc tế, danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng chuyên biệt và bộ đặc quyền đẳng cấp số 1 thị trường, tháng 3/2023 vừa qua Tạp chí The Asian Banker đã bình chọn BIDV là ngân hàng có Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam. Với mục tiêu trở thành thương hiệu "Top of mind" của khách hàng cao cấp Việt Nam về dịch vụ Private Banking, sự kết hợp giữa BIDV và Dragon Capital sẽ mang tới cho khách hàng HNWIs các giải pháp đầu tư toàn diện. Về Dragon Capital: Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) là công ty quản lý quỹ lâu đời trên thị trường vốn Việt Nam. DCVFM đã đồng hành, tham vấn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam bằng chuẩn mực quốc tế và năng lực đầu tư xuất sắc. Công ty hiện đang quản lý và tư vấn quản lý cho khối tài sản trị giá 5 tỷ đô la Mỹ (cuối tháng 2/2023), cung cấp các sản phẩm quỹ đầu tư đa dạng nhất thị trường, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mục tiêu tài chính của nhiều nhà đầu tư khác nhau từ cá nhân đến tổ chức trong và ngoài nước. Các quỹ mở do DCVFM quản lý thuộc các quỹ có mức lợi nhuận và hiệu quả đầu tư dẫn đầu thị trường trong hơn 10 năm qua. Sở hữu đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước có chuyên môn đa dạng từ quản lý danh mục, phân tích kinh tế, giao dịch, pháp lý và năng lực nghiên cứu đầu tư vượt trội trên thị trường, Dragon Capital là công ty quản lý quỹ hoạt động đa dạng các mảng đầu tư từ chứng khoán, vốn cổ phần, trái phiếu, bất động sản và năng lượng tái tạo.