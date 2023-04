BIDV và Coteccons ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo thỏa thuận được ký kết, BIDV và Coteccons sẽ tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện nhằm xây dựng chiến lược lâu dài, bền vững, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đầy biến động, việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn thuộc hai lĩnh vực ngân hàng - xây dựng khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp Việt để phục hồi, bứt phá, phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung của nền kinh tế - xã hội quốc gia.

Ông Lê Ngọc Lâm (Tổng Giám đốc BIDV) và ông Võ Hoàng Lâm (Tổng Giám đốc Coteccons) đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027

BIDV sẽ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho Coteccons gồm các sản phẩm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tái cấu trúc tài chính, quản lý dòng tiền tập trung, kết nối hệ thống ngân hàng điện tử, tài trợ chuỗi cung ứng… Đặc biệt, BIDV sẽ là ngân hàng thu xếp nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Coteccons cũng như các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư dự án của Công ty. Bên cạnh đó, BIDV cung cấp cho cán bộ, công nhân viên của Coteccons các gói sản phẩm ưu việt (tín dụng cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ ngân hàng điện tử…) với các chính sách, giá phí cạnh tranh nhất.

BIDV và Coteccons cũng cam kết sử dụng hệ thống của mỗi bên để tăng cường hợp tác quảng bá thương hiệu, bán chéo sản phẩm dịch vụ của nhau, tạo ra giá trị bền vững cho mỗi bên, cho cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV, cho biết: "BIDV và Coteccons luôn là đối tác tin cậy, đồng hành phát triển trong gần hai thập kỷ qua. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay đánh dấu sự tiếp nối thành công và khẳng định quyết tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện của 2 đơn vị trong giai đoạn mới".

Đại diện Lãnh đạo BIDV và Coteccons chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027

Ông Võ Hoàng Lâm - Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ: "2023 là năm tái thiết để tăng trưởng của Coteccons với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề sản xuất sang nhiều lĩnh vực mới; trong đó Hạ tầng là trụ cột quan trọng nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD. Với mục tiêu này, Coteccons rất vui mừng khi được BIDV cam kết hỗ trợ tài chính một cách toàn diện để củng cố thêm nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và làm tiền đề để phát triển hoạt động kinh doanh ra nước ngoài".

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và Coteccons là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm đồng hành để thực hiện thành công chiến lược hoạt động kinh doanh của hai đơn vị. Quan hệ hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững cho nhau, mang lại không chỉ giá trị kinh tế mà còn tạo dựng giá trị cho cộng đồng.

Thông tin về BIDV

Với lịch sử hơn 66 năm hình thành và phát triển, BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời và lớn nhất Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản BIDV đạt 2,08 triệu tỷ đồng. BIDV có mạng lưới rộng khắp với gần 1.100 điểm giao dịch; hiện diện thương mại tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ; phục vụ trên 16 triệu khách hàng; thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV nằm trong Top 2.000 công ty lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes bình chọn); Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance); Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 (Global Banking and Finance Review); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Asian Banking and Finance); Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker), cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Thông tin về Coteccons

Qua gần 2 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trở thành tổng thầu xây dựng lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Công ty có trên 2.000 nhân sự với nền tảng vững chắc và kinh nghiệm đa dạng qua các dự án đẳng cấp quốc tế; được bình chọn danh hiệu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng tại Lễ công bố "Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022" (Theo Viet Research).