Mới đây, YG Entertainment đã công bố báo cáo hàng quý, trong đó nêu rõ: "Tính đến thời điểm soạn thảo báo cáo này, chúng tôi là công ty giải trí có quy mô toàn cầu, tạo ra doanh thu trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hàn Quốc. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực album nhạc và âm nhạc gốc, kinh doanh biểu diễn và kinh doanh quản lý (dịch vụ). Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh nội dung khác nhau và bán sản phẩm liên quan bằng cách sử dụng các nghệ sĩ của chúng tôi thông qua các công ty con".



BIGBANG bị "đá" khỏi YG Entertainment sau bê bối ma tuý của G-Dragon?

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ thành công nhất của YG, cũng đang đứng trên đà tan rã. Ảnh: IT.

Đội hình các nghệ sĩ liên kết với sự góp mặt nổi bật của BABYMONSTER sắp ra mắt vào ngày 27/11 ở vị trí hàng đầu. Các nghệ sĩ khác được liệt kê bao gồm: AKMU, WINNER, Sechskies, Jinusean, TREASURE, Kal So Won, Kyung Soo Jin, Kim Hee Ae, Yoo Seung Ho, Yoo In Na, Lee Sung Kyung, Lee Soo Hyuk, Jang Ki Yong, Jung Hye Young, Ju Woo Jae, Jin Kyung, Cha Seung Won, Choi Ji Woo, Han Seung Yeon, Park So Yi, Son Na Eun, Park Yu Na và Seo Jung Yeon.

Đặc biệt liên quan đến BLACKPINK, YG Entertainment giải thích: "Chúng tôi hiện đang đàm phán về việc tái ký hợp đồng với các nghệ sĩ và kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau. Công ty này cho biết thêm, hai bên đang vướng mắc về các vấn đề quản lý chính liên quan đến quyết định đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BLACKPINK hiện đang thảo luận về việc tái hợp đồng với YG Entertainment. Tương lai của các thành viên nhóm hiện rất phức tạp. Không ít tin đồn gần đây như Jennie và Jisoo thành lập công ty quản lý riêng của họ khiến cho người hâm mộ BLACKPINK "đứng ngồi không yên".

Gần đây, BLACKPINK vừa kết thúc chuyến lưu diễn toàn thế giới bằng buổi biểu diễn mang tên "BLACKPINK World Tour Born Pink Finale in Seoul" tại Gocheok Sky Dome ở Seoul. Tại đây, nhóm đã bày tỏ cảm xúc của mình: "Chuyến lưu diễn có thể kết thúc nhưng Blink (tên fandom của nhóm) và BLACKPINK sẽ mãi mãi là một. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một BLACKPINK tuyệt vời trong tương lai". Chia sẻ này này khiến người hâm mộ đặt nhiều hy vọng bốn thành viên sẽ ở lại YG Entertainment.

BIGBANG không còn được YG liệt kê là nghệ sĩ "dưới trướng". Ảnh: IT.

Mặt khác, hai cái tên đình đám "dưới trướng" YG là BIGBANG và tài tử Kang Dong Won, hiện đã hết hạn hợp đồng với YG Entertainment đều vắng mặt trong danh sách. Kang Dong Won, hiện đang là nghệ sĩ tự do kể từ khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12 năm ngoái, đã thành lập công ty quản lý riêng của mình mang tên AA Group.

Các thành viên của BIGBANG, từng là nghệ sĩ đại diện của YG Entertainment, hiện đang hoạt động cá nhân. Taeyang đã chuyển đến The Black Label, một công ty con của YG Entertainment, Daesung đến Công ty R&D và G-Dragon được cho là không tái ký kết hợp đồng độc quyền với YG Entertainment.

YG Entertainment hứa hẹn sự phát triển rộng lớn hơn: "Kể từ khi thành lập, công ty chúng tôi đã đào tạo ra những nghệ sĩ giỏi nhất, dẫn đầu ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng và hiện đang nuôi dưỡng những nghệ sĩ có khả năng tiếp tục điều đó".

YG Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc, chuyên về sản xuất và quản lý nghệ sĩ, cũng như sản xuất âm nhạc và giải trí đa dạng. Công ty này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của làn sóng Hallyu, hay còn được biết đến như là làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Lịch sử và thành lập: YG Entertainment được thành lập vào năm 1996 bởi Yang Hyun Suk, một nghệ sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng, trước đây là thành viên của Seo Taiji and Boys, một nhóm nhạc nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. YG đã sản xuất và quản lý một số nghệ sĩ và nhóm nhạc hàng đầu, bao gồm BIGBANG, 2NE1, BLACKPINK, Winner, iKON và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Những nghệ sĩ của YG thường được biết đến với âm nhạc độc đáo, phong cách cá nhân mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng trên cả nước và quốc tế.

YG Entertainment nổi tiếng với sự đa dạng trong âm nhạc, từ hip-hop, R&B, đến pop và EDM. Công ty này cũng có một phần mạnh mẽ trong việc kết hợp âm nhạc với thời trang, tạo ra những hình ảnh và phong cách đặc trưng cho nghệ sĩ của mình.

Ngoài âm nhạc, YG Entertainment còn tham gia vào lĩnh vực quảng cáo và hợp tác nghệ sĩ với các thương hiệu hàng đầu. Các nghệ sĩ của YG thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo và sự kiện lớn.

Gần đây, YG đã phải đối mặt với những thách thức và biến động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bao gồm cả các vấn đề pháp lý và tranh cãi. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng lớn và tiếp tục phát triển các dự án mới. YG Entertainment không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn chú trọng vào việc mở rộng quốc tế. Công ty này đã ký kết nhiều hợp đồng với nghệ sĩ và doanh nghiệp giải trí quốc tế để mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường toàn cầu.