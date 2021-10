Bình Định: Trồng mai vàng bán tết, nông dân hò nhau hối hả đưa cây đi chạy lũ

Do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ ngày 22.10 đến nay, trên địa bàn TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) có mưa lớn, nước sông Côn dâng cao tràn vào đồng, làm nhiều cánh đồng trồng mai vàng ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh…ngập chìm trong nước.