Bình Dương, Bình Phước từng sáp nhập, tách ra từ tỉnh nào, xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân, "đại bàng" tìm đến đầu tư?

Vì sao 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Sông Bé, rồi lại tách ra?

Theo các tư liệu lịch sử, ngày 2/7/1976, 2 tỉnh Bình Dương (tỉnh Thủ Dầu Một cũ) và tỉnh Bình Phước (do chính quyền cách mạng sáp nhập 2 tỉnh Bình Long, Phước Long) cùng với 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hòa của huyện Thủ Đức được sáp nhập thành tỉnh Sông Bé.

Đến 1/1/1997, tỉnh Sông Bé lại được chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Về lí do chia tách tỉnh Sông Bé, theo báo Bình Phước, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Bùi Huy Thống cho biết: Tỉnh Sông Bé đã thực hiện được nhiệm vụ lịch sử lúc bấy giờ là khắc phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng, khôi phục phát triển kinh tế, lo cho nhân dân. Nhưng cũng chính trong thời gian đó hoạt động của tỉnh Sông Bé đã bộc lộ một số yếu điểm.

Đó là diện tích quá rộng, toàn tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.000km², đi từ đầu tỉnh tới cuối tỉnh gần 200km; cán bộ bấy giờ rất thiếu và yếu; vẫn còn tình trạng thiếu đói, mặc dù tỉnh đã cố gắng rất lớn.

Do đi lại khó khăn nên việc chăm lo cho nhân dân có lúc chưa kịp thời. Khó khăn thì rất nhiều, buộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sông Bé phải xin Trung ương chia tách để có điều kiện cùng phát triển.

Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa IX đã ban hành Nghị quyết chia tách Sông Bé thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Khi có Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh bắt đầu xây dựng bộ máy và ngày 1/1/1997, hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước chính thức đi vào hoạt động.

Di tích lịch sử văn hóa Cầu Sông Bé, nối 2 xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo. Cầu được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1925 - 1926, nối các tuyến đường huyết mạch lên các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Phú Giáo

Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Hữu Luật, kể lại: Ngày 1/1/1997, lúc 7 giờ sáng Tỉnh ủy Sông Bé tổ chức buổi ra mắt 2 ban lãnh đạo của 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước.

Đặc biệt trong ngày đầu ra quân từ Bình Dương lên Bình Phước, đoàn lãnh đạo đi 6-7 chiếc xe, còn lại khoảng 1.500 anh em là cán bộ, công nhân viên, người đi xe đò kèm đồ đạc lên để tập trung xây dựng tỉnh mới.

Anh em cán bộ, nhân viên được phân công, điều động lên không thiếu một ai. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nhiệt tình, trách nhiệm của anh em Bình Dương đối với Bình Phước.

Có thể nói, Nghị quyết của Quốc hội được xem là nghị quyết mở đường, nhờ đó Bình Dương, Bình Phước mới phát triển được như hôm nay.

Bình Dương có thu nhập bình quân cao nhất nước, nông thôn ngày càng giàu đẹp

Theo báo cáo của tỉnh Bình Dương, năm 2024, lần đầu tiên thặng dư thương mại của tỉnh đạt con số kỷ lục là 10 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, tăng 12,7% (trong khi năm 2023 giảm 10,9%), kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỷ USD, tăng 12.2% (trong khi năm 2023 giảm 12,1%).

Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 4.378 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 42,3 tỷ đô la Mỹ, đứng trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Năm 2024, Bình Dương đã thu hút đầu tư từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ; Singapore dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 460,6 triệu USD; tiếp theo là Hồng Kông (Trung Quốc), Samoa... Trong đó, có những tập đoàn hàng đầu thế giới đã quyết định đầu tư số vốn lớn lên đến hàng tỷ USD như nhà máy của Lego trị giá 1,3 tỷ USD...

Nhờ dân số trẻ đang trong độ tuổi lao động chiếm đa số nên Bình Dương cũng nổi lên là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Theo khảo sát về mức sống, dân cư của Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2023 thì Bình Dương có mức thu nhập bình quân (thực tế) đầu người đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng, gấp 1,7 lần mức bình quân thu nhập đầu người của cả nước.

Thậm chí, thu nhập bình quân của người dân Bình Dương còn vượt xa hai địa phương xếp sau là Hà Nội với 6,86 triệu đồng/tháng và Đồng Nai 6,57 triệu đồng/tháng.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người (GRDP danh nghĩa) của Bình Dương đạt 182,6 triệu đồng/người/năm, tăng 24,3% so với năm 2019.

Đường giao thông nông thôn ở xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 38/38 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến cuối năm 2023 đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh Bình Dương cũng là địa phương có xã đầu tiên của cả nước thực hiện xây dựng mô hình Làng thông minh, đó là xã Bạch Đằng.

Sau 3 năm thí điểm Làng thông minh và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người của xã Bạch Đằng (TP Tân Uyên) tăng từ 60 triệu đồng lên 88,62 triệu đồng/người/năm. Người dân xã Bạch Đằng ngày càng sản xuất nông nghiệp thông minh hơn, phát triển làng quê trở nên đáng sống hơn.

Đến nay, xã Bạch Đằng đã đạt 29/39 tiêu chí xây dựng Làng thông minh. Phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, xã Bạch Đằng Xã Bạch Đằng đạt 100% các chỉ tiêu về chính quyền số, hạ tầng số, dịch vụ nông thôn số và tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân.

Xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên) đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái rộng lớn gần 2.000ha. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tỉnh Bình Phước đón "làn sóng" đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Sau khi tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997, Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, với 111 xã, là tỉnh có diện tích lớn nhất vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, có đường biên giới giáp với Campuchia.

Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, điểm xuất phát nền kinh tế sau giải phóng rất thấp, sản xuất công nghiệp hầu như chưa có gì, sau 50 năm, Bình Phước đã trở thành địa phương hấp dẫn nhiều nhà đầu tư, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Đông Nam bộ.

Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước (GRDP) đạt 61.292,74 tỷ đồng, tăng 9,32% so với năm 2023. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 17.827,56 tỷ đồng, tăng 5,19%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng đang chiếm tỷ trọng 22,08%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng, trong đó xuất khẩu năm 2024 đạt 4,6 tỷ USD, tăng gần 29 lần so với cả giai đoạn 1997 - 2000; nhập khẩu 2,9 tỷ USD, tăng 460 lần so với năm 2001. Thu ngân sách đạt 11.250 tỷ đồng, tăng hơn 65 lần so với năm 1997 (năm 1997 chỉ thu được 172,8 tỷ đồng).

GRDP bình quân đầu người năm 2024 của tỉnh Bình Phước là 108,59 triệu đồng, tăng 13,81% so với năm 2023.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, lũy kế đến nay trên địa bàn đã có 439 dự án FDI, với số vốn đăng ký gần 5,3 tỷ USD (năm 2005, mới chỉ cấp phép cho 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 23,1 triệu USD).

Mô hình nuôi gà đẻ trứng áp dụng công nghệ cao tại Tập đoàn Hùng Nhơn, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, đất đai màu mỡ, tỉnh Bình Phước đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư về nông nghiệp công nghệ cao từ các nhà đầu tư quốc tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đó, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22-10-2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã định hướng phát triển nông nghiệp với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tạo vùng nguyên liệu, chế biến và hình thành liên kết chuỗi với 3 ngành trọng điểm là chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp; 3 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu (chăn nuôi, hạt điều, sản phẩm từ gỗ).

Đồng thời có 3 giải pháp hỗ trợ tổng thể: Quy hoạch lại vùng sản xuất nguyên liệu; chính sách thu hút, hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh cũng đã triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu chung của ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2030 phấn đấu nâng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lên 10.800ha; tỷ lệ trang trại chăn nuôi đạt chuẩn an toàn khoảng 90%; hình thành các khu nông nghiệp, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với diện tích khoảng 1.000 đến 2.000ha…

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tính đến nay tỷ lệ chăn nuôi theo trang trại chiếm trên 93% và hầu hết các trang trại ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tự động hóa các khâu, khép kín từ đầu vào đến đầu ra, tạo các chuỗi giá trị hoặc tham gia liên kết chuỗi sản phẩm.

Đáng chú ý, Bình Phước đã thu hút được hơn 24.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực chăn nuôi với khoảng 150 doanh nghiệp lớn, các tập đoàn chăn nuôi hàng đầu trên thế giới đến đầu tư...