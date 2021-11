Bình Dương: Doanh nghiệp dự trữ nguyên liệu đủ để sản xuất trong 2 tháng

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 lần thứ 4, mức tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) của Bình Dương đều đạt mức thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước.

Sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, thích ứng với tình hình và tăng tốc đẩy mạnh khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.

Một doanh nghiệp tại KCN VSIP 1 (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu của công ty năm 2021 khó có thể đạt so với kế hoạch đề ra. Để tận dụng tối đa cơ hội thị trường mua sắm những tháng cuối năm, doanh nghiệp đã chủ động dự trữ nguyên liệu đủ để sản xuất trong 2 tháng tới.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc giãn cách xã hội để chống dịch, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" với số ít công nhân.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, nhưng các sở ban ngành, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, nhiều nhà máy đang tăng công suất hoạt động với mô hình "3 xanh", gấp rút đẩy nhanh tiến độ, sử dụng nhiều phươnng thức giao thương mới để tìm được nhiều đơn hàng hơn.

Các doanh nghiệp tại Bình Dương đang tăng tốc sản xuất, kinh doanh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Văn Dũng

Được biết, sau ngày 1/10, khi Bình Dương nới lỏng giãn cách, nhiều lao động đã ồ ạt về quê khiến các doanh nghiệp khi bước vào khôi phục sản xuất gặp không ít khó khăn về nguồn lao động. Mặc dù vậy, để duy trì sản xuất, các doanh nghiệp đã chủ động lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới, ban hành chế độ ưu đãi, tạo thuận lợi để người lao động yên tâm quay trở lại làm việc.

Ban Quản lý các KCN của tỉnh Bình Dương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương đang tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trong đó, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đưa chuyên gia, lao động đến địa bàn làm việc; tăng tốc tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động...

Nhiều lao động đã quay trở lại Bình Dương làm việc. Ảnh: Văn Dũng

Cũng theo ông Trí, đến nay, đã có hơn 1.968 doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh tiến hành khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt trên 96%.

Số lượng lao động trở lại làm việc trong các công ty là gần 373.000 người, đạt 76,38%. Trong đó, mô hình "3 xanh" có gần 285.000 lao động, mô hình "3 tại chỗ" có 44.211 lao động và mô hình "3 tại chỗ linh hoạt" có 43.192 người lao động.

Sau khoảng 1 tháng phục hồi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh đã nhanh chóng tổ chức lại hoạt động, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, nhằm đẩy mạnh sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2021.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt gần 100% và sản xuất khôi phục hoàn toàn.

Ông Mai Bá Trước – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cho biết, tỉnh đã có nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình tiêm vaccine, đây là một giải pháp mang tính quyết định cho quá trình phục hồi kinh tế, ổn định đời sống cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế.