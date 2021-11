Bình Dương lên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 'bình thường mới'

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, trong 10 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, về lĩnh vực kinh tế, hầu hết chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký kinh doanh, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với tháng trước.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh từng bước trở lại hoạt động trong trạng thái "bình thường mới". UBND tỉnh Bình Dương cùng các sở, ngành đã xây dựng chính sách và tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất ổn định.

Bình Dương đang dần khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Ảnh: Văn Dũng

Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tiếp tục có bước phát triển ổn định dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân.

Bình Dương đảm bảo cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường tại các địa phương trong và sau dịch bệnh. Theo ước tính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 đạt 22.694 tỷ đồng, tăng 8,8% so với tháng trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng của năm 2021 đạt 210.243 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng hóa tăng 5,1%, dịch vụ ăn uống tăng 4,8%, giao thông tăng 9,5%. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,44 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 21,48 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ, duy trì mức xuất siêu đạt 5 tỷ USD.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương có 52.590 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 515.000 tỷ đồng, 4.001 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 36,95 tỷ USD. Ảnh: Văn Dũng

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chia sẻ, để đảm bảo cho phát triển của tỉnh theo đúng định hướng, sở tiếp tục các thủ tục lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Bên cạnh đó, đôn đốc hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh, bổ sung công trình dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngành y tế cũng xây dựng dự thảo quy định các chế độ hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương. Theo đó, các quy định bám sát vào nhu cầu về nhân lực y tế, trình độ các đối tượng được đào tạo trong lĩnh vực y tế và các chế độ, quy định khi hưởng các chế độ của tỉnh…

Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành cần cụ thể hoá các vấn đề thu chi theo quy định, tạo sự thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Các vấn đề liên quan đến tổ chức đào tạo, chế độ chính sách cần bám sát nhu cầu, sát với thực tế để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm kế hoạch phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương có 52.590 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 515.000 tỷ đồng, 4.001 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 36,95 tỷ USD. Ước tính thu mới ngân sách đạt 3.700 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2021 thu ngân sách 52.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 89% dự toán HĐND tỉnh.