Bình Dương: Nhiều dự án bị cắm biển cảnh báo, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cẩn trọng

Chính quyền phải cắm bảng cảnh báo trước dự án

Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh. Ngoài lĩnh vực công nghiệp, bất động sản cũng là một trong những ngành rất thu hút tại tỉnh này.

Ghi nhận thực tế, hàng loạt các chủ đầu tư lớn "rót" tiền vào bất động sản nhằm đón sóng thu hút nhu cầu nhà ở của người dân sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh này. Với sự phát triển nhanh như vậy, nhiều chủ đầu tư, các công ty môi giới đã "xé rào" thực hiện việc nhận cọc, ký hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng tư vấn bất động sản, hợp đồng góp vốn… với mục đích lách luật để thu tiền khách hàng, hoặc huy động vốn cho dự án.

Theo ghi nhận của Dân Việt, để tránh tình trạng chủ đầu tư, sàn môi giới tổ chức bán hàng, thực hiện giao dịch không đúng quy định pháp luật dẫn đến hậu quả tranh chấp, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Thanh tra xây dựng, phối hợp cùng với các đơn vị kiểm tra một số dự án chung cư, nhà phố trên địa bàn chưa đủ điều kiện kinh doanh để tránh tình trạng rao bán, ký các hợp đồng không đúng quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương cảnh báo dự án huy động vốn trái phép. Ảnh: Quang Hải

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, thông tin rõ về các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh. Để thiết thực hơn, sở phối hợp cùng thực hiện cắm hàng loạt các bảng cảnh báo trước dự án.

Đơn cử, tại dự án chung cư Tân An của Công ty cổ phần Tổng công ty Tecco Miền Nam (Tổng Công ty Tecco Miền Nam) phường Thuận Giao và Hưng Định, TP.Thuận An.

Dự án chung cư Tân An có tên thương mại là Tecco Luxury, toạ lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, TP.Thuận An, Bình Dương. Dự án được nhiều trang thông tin, diễn đàn và một số sàn giao dịch quảng cáo với tên gọi Diamond Boulevard.

Tuy nhiên, dự án trên chưa thực hiện xây dựng và chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai nên chính quyền địa phương đã có cắm bảng với nội dung "Chung cư Tân An (Tecco Luxury) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn dưới mọi hình thức".

Hay tại dự án Ngọc Lục Bảo 68 (tên gọi thương mại The Emerald 68) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong là chủ đầu tư, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An. Trong khoảng thời gian gần đây, trước cổng khu vực dự án này có rất nhiều nhân viên sale của sàn Khải Minh Land (nhà phát triển môi giới bất động sản, thành viên của Khải Hoàn Land) đứng phát tờ rơi, quảng cáo về dự án trên.

Dự án Ngọc Lục Bảo 68 tại Bình Dương bị UBND phường Vĩnh Phú cắm bảng cảnh báo. Ảnh: Hiếu Trung

UBND phường Vĩnh Phú cho biết, hình ảnh tờ rơi không đề cập cụ thể đến dự án Ngọc Lục Bảo 68, nhưng gây hiểu nhầm về việc dự án Ngọc Lục Bảo 68 đã đủ điều kiện được chào bán.

Sự việc trên dễ phát sinh các khiếu nại, khiếu kiện đồng thời ảnh hưởng đến công tác quản lý của UBND phường. Vì vậy UBND phường Vĩnh Phú đã có báo cáo số 129/BC-UBND, ngày 27/9/2023, báo cáo tình hình đến Sở Xây dựng, Đội số 2 - Thanh tra Sở xây dựng và UBND thành phố Thuận An xin ý kiến chỉ đạo.

Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện việc cắm bảng cảnh báo người dân "dự án Ngọc Lục Bảo 68 chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn".

Người dân cẩn trọng khi mua dự án chưa đầy đủ pháp lý

Liên quan đến tình hình xây dựng và mua bán kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, tỉnh Bình Dương cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều dự án bất động sản được xây dựng và phát triển. Những dự án đủ điều kiện kinh doanh, huy động vốn, ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai đều được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương công bố trên trang web của sở".

"Lãnh đạo Sở Xây dựng đã có chủ trương công khai minh bạch các dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán. Tất cả đều được công bố trên website của sở, chính vì vậy, trước khi giao dịch mua bán nhà đất, người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, như tra cứu trên mạng, tại chính quyền địa phương… Việc này rất cần thiết, tránh được những rủi ro không đáng có", ông Văn thông tin.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khuyến cáo, người dân không nên quá tin tưởng vào những lời môi giới, quảng cáo hay các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về nhà đất.

Bình Dương là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, để tránh tình trạng các doanh nghiệp "cầm đèn chạy trước ô tô", Sở Xây dựng đã có văn bản số 1325/SXD-TTrXD, tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan chức năng địa phương, tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý ngay từ đầu, triệt để đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Những nội dung cần lưu ý theo quy định đối với các chủ thể ký kết trong hợp đồng ký kết giữa các bên, tính pháp lý của các đơn vị phân phối sản phẩm…) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng bất động sản, căn hộ trên địa bàn nhằm tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà, đất, căn hộ trái quy định pháp luật, tránh hệ lụy pháp lý phức tạp về sau.

Tổ chức thực hiện việc cắm "biển báo" và bảo vệ "biển báo" tại vị trí khu đất đối với các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn trái phép trên địa bàn để kịp thời cảnh báo người dân về các dự án nhà ở, căn hộ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (dự án nằm ngoài danh mục đã được Sở Xây dựng có thông báo đăng tải Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng trên Website của Sở Xây dựng Bình Dương).