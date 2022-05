Chiều 18/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế lái xe Mercedes tông chết người - Phạm Văn Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Bích Thuận-BTO)

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 12/5 sau mâu thuẫn tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), tài xế Phạm Văn Nam điều khiển ô tô biển số 30F-168.65 chạy đến quán Thuận Phát cách đó khoảng hơn 200m.

Khi Nam cùng bạn mình bước xuống xe thì bị Hà Xuân Hải (SN 1979, ở khu phố 3, phường Đức Thắng) cùng một số người bạn của Hải dùng vũ lực tấn công, bạn của Nam đi xe máy đến nơi phát hiện sự việc nên vào can ngăn cũng bị nhóm của Hải đuổi đánh.

Sau khi lên được xe ô tô, Nam đã nổ máy và điều khiển xe chạy nhiều vòng để truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát rồi tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, sau đó đến cơ quan công an đầu thú và khai báo sự việc.

Camera ghi lại vụ tài xế Nam bị nhóm người vây đánh. Ảnh CTV vá cắt từ Clip.

Như Dân Việt đưa tin, chiều 13/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã mời và triệu tập một số người chứng kiến và liên quan đến vụ Phạm Văn Nam lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở bờ kè TP. Phan Thiết để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công an cũng ra quyết định tạm giữ chiếc xe Mercedes là phương tiện Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) dùng để gây án khiến một người chết trước đó vào rạng sáng 12/5 ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Được biết, chiếc xe Mercedes trên mang biển số 30F-168.65 và người đăng ký chủ phương tiện trong giấy tờ là ông NĐT ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu qua trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, cơ quan chức năng xác định:

Sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes chạy đến quán Thuận Phát cách đó hơn 200m.

Nhóm của Nam ( 2 nam 1 nữ) vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe honda đuổi tới dùng ly, xô đựng đá đánh tới tấp vào nhóm của Nam.

Sau khi thoát được, Nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên để giữa đường và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo. Lúc này, anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân té ngã và bị xe của Phạm Văn Nam điều khiển cán qua người sau đó anh Hải tử vong.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về TP.HCM. Đến 8 giờ 30 sáng 12/5, Nam liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận sẽ đến trình diện.

Trao đổi với Dân Việt, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết cho biết, sau khi Phạm Văn Nam đến đầu thú, Công an TP.Phan Thiết đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an Bình Thuận xử lý theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin cho biết, ngày 11/5, nhóm của Nam từ TP.HCM ra Phan Thiết tìm hướng kinh doanh. Tối cùng ngày cả nhóm đi nhậu thì xảy ra án mạng chết người nêu trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.Phan Thiết và Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.