TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hiếp dâm vì trời nóng ngủ không khóa cửa; bắt trùm giang hồ Thảo "lụi"

Trời nóng, người phụ nữ ngủ không khoá cửa bị "yêu râu xanh" cùng xóm đột nhập hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/6, thông tin từ Công an huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đang điều tra làm rõ về việc một người phụ nữ ở xã Giao Thiện bị một đối tượng cùng xóm hiếp dâm.



Đối tượng Lê Văn Duẩn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hoá)

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 28/5, Lê Văn Duẩn (SN 1995), xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hoá) đi uống rượu về, khi về đến nhà chị P.T.H. (cùng xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh), Duẩn thấy cửa chị H. không khóa nên Duẩn đã lẻn vào trong.

Vào đến nơi, Duẩn thấy chị H. đang nằm một mình trên giường nên đã nảy ra ý định quan hệ tình dục. Sau khi cưỡng ép chị H. quan hệ tình dục xong Duẩn đã bỏ trốn.

Được sự vận động, tối cùng ngày, Duẩn đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Lang Chánh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an bắt trùm giang hồ Thảo "lụi"

Như Dân Việt đã thông tin: Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, có biệt danh “Thảo lụi” trú phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), sau 2 ngày truy tìm.

Lực lượng công an và chó nghiệp vụ trước nhà Thảo "lụi" chiều tối 3/6. Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều 3/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo "lụi" nhưng đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát.



Ngay sau đó, C02 - Bộ Công an đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận, lúc 16 giờ 45 phút chiều 5/6, các trinh sát của C02 và PC02 Bình Thuận đã bắt được Thảo “lụi” đang ẩn náu ở một khách sạn tại TP.HCM. Ngay trong đêm qua, công an đã di lý Thảo “lụi” từ TP.HCM về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Nguyễn Văn Thảo bị tố cáo liên quan đến nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép và đứng đầu một băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận.



Như Dân Việt đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 3/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh khám xét nhà của Nguyễn Văn Thảo ở phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Có hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát cơ động 113, Công an TP.Phan Thiết, cả chó nghiệp vụ… đã đến thực hiện khám xét nhà riêng Thảo "lụi".

Việc khám xét này nằm trong chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện.

Nguồn tin cho biết, lý do có việc khám xét nhà Thảo "lụi" nằm trong một chuyên án của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc hủy hoại tài sản tại một dự án ở TP.Phan Thiết.

Nhiều người am hiểu sự việc ở TP.Phan Thiết cho biết, ông Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") là một nhân vật "xã hội" có tiếng tại TP phố biển này. Ông Thảo "lụi" từng bị một doanh nghiệp tố cáo lợi dụng dịch Covid -19 để chiếm đất dự án.

Theo đơn kêu cứu và tố cáo của Công ty Đại Thanh Quang (trụ sở tại TP.HCM), chủ đầu tư của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết), phần đất của doanh nghiệp này đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Đại Thanh Quang thực hiện dự án King Sea, nhưng mấy năm qua đã bị nhóm người của ông Nguyễn Văn Thảo (Thảo "lụi") ngang nhiên bao chiếm đất rồi xây dựng công trình kiên cố trên khu đất dự án King Sea...

Hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu Hiệu trưởng và cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trường ĐH Đồng Nai bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/6, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai) và ông Phan Văn Thanh (64 tuổi, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai).

Ông Thanh bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau thời gian điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai, công an đã bắt giữ cả 2 người để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo.

Trong ngày, công an còn khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường. Nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng cũng được công an kiểm tra... Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh.

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính, việc trích, quản lý sử dụng quỹ, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019.

Kết luận Thanh tra chỉ ra 13 sai sót tại trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2019. Trong đó có các vi phạm về chấp hành quy định giao dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Trường Đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỉ đồng (trong đó năm 2018 hơn 18 tỷ và 2019 hơn 11 tỷ đồng).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, để xảy ra những sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, kế toán trưởng, thủ quỹ Trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2018-2019.

Đối với Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai (thuộc Trường đại học Đồng Nai), kết luận thanh tra của UBND tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm như việc giữ tiền mặt không đúng quy định, thu các khoản bằng phiếu thu không đúng mẫu.

Đặc biệt, Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai đã chi hơn 548 triệu đồng cho 4 người ở Trường Đại học Đồng Nai không nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ. Những sai phạm này thuộc về trách nhiệm của Hiệu trưởng, kế toán Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai giai đoạn 2018-2019.

Trước những sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý, chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thu hồi các khoản chi sai.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn 37 tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Nai cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra theo quy định.

Người vi phạm tự cắn chảy máu tay bôi vào người CSGT

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 6/6, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi, trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe mô tô BKS 28G1-311.71 không đội mũ bảo hiểm, đi trên quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Phát hiện đối tượng vi phạm Luật Giao thông, tổ công tác Đội CSGT - TT, Công an huyện Lương Sơn ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên Hiếu điều khiển xe bỏ chạy. Bị tổ công tác truy đuổi, đối tượng chửi bới, có thái độ chống đối, không hợp tác.

Lực lượng cảnh sát phối hợp với Công an xã Thanh Cao đưa Hiếu về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, đối tượng đã tự cắn chảy máu tay rồi bôi máu, cào vào người 4 cán bộ, chiến sĩ và vẩy máu ra xung quanh.

Chưa dừng lại, Hiếu còn dùng tay đấm 2 chiến sĩ bị thương ở vùng mặt. Lực lượng công an sau đó đã khống chế đối tượng, kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy. Kết quả, Nguyễn Trung Hiếu dương tính với ma túy loại heroin.

Công an huyện Lương Sơn đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai bị khởi tố

Ngày 7/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc - Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh này để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vào năm 2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra dự án "Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, vào năm 2016, Sở Nội vụ được cấp 2 tỷ đồng thực hiện dự án trên.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Sở Nội vụ đã chọn chi nhánh Công ty TNHH Phát triển và chuyển giao phần mềm trúng thầu cung cấp phần mềm với số tiền 979 triệu đồng. Đơn vị tư vấn giám sát xây dựng phần mềm và lắp đặt thiết bị là Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, dự án phần mềm khi lắp đặt vào cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ Gia Lai không sử dụng được.

Ngoài ra, thanh tra đã phát hiện ông Huỳnh Văn Tâm (thời điểm đó giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ) đã ký hợp đồng với ông Nguyễn Đình Trúc để nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức viên chức và đã chuyển thanh, quyết toán cho ông Trúc với kinh phí hơn 575 triệu đồng.

Kiểm tra máy tính cơ quan, ông Trúc biết phần mềm không có dữ liệu nên hoàn trả lại cơ quan.

Sau khi nhận số tiền trả lại, ông Tâm ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân của ông Hồ Quang Thi - Kế toán Sở Nội vụ để ông Thi thực hiện.

Sau đó, ông Thi chiếm đoạt số tiền 575 triệu và nghỉ việc cơ quan, rời khỏi nơi cư trú từ năm 2018.

Tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, triệu tập ông Hồ Quang Thi ở TP.HCM về Gia Lai trình diện và khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Vụ án được dự kiến xét xử trong tháng 3/2023 nhưng căn cứ trên tài liệu, TAND tỉnh Gia Lai đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra thay đổi tội danh đối với ông Tâm.