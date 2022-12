"Black Panther: Wakanda Forever" đã phá kỷ lục phòng vé Mỹ năm 2022 trong tuần thứ tư ra rạp. Dự án là bộ phim chiếu rạp cuối cùng trong Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tác phẩm là phần tiếp theo của "Black Panther" năm 2018. Đây cũng được cho là lời giải thích cho cái chết do ung thư vào năm 2020 của ngôi sao Chadwick Boseman.

Bộ phim theo chân nhiều nhân vật của đất nước Wakanda khác nhau bao gồm em gái của Black Panther là Shuri (Letitia Wright) và mẹ Ramonda (Angela Bassett). Họ đang cố gắng vượt qua đau buồn vì mất mát của Black Panther, lấp đầy khoảng trống quyền lực mà anh để lại, cũng như chống lại cuộc tấn công từ lãnh thổ dưới nước Talokan do dị nhân Namor (Tenoch Huerta Mejía) lãnh đạo.

"Black Panther: Wakanda Forever" tiếp tục "làm mưa làm gió". (Ảnh trong phim).

Theo Variety, phòng vé nội địa của "Black Panther: Wakanda Forever" đã giành được một "chiến thắng" khác vào cuối tuần này. Bộ phim thu về tổng doanh thu cao hơn dự kiến là 17,6 triệu USD trong tổng số tiền tích lũy là 393,7 triệu USD. Điều này đã cho phép nó duy trì vị trí quán quân trong tuần thứ tư liên tiếp, đánh bại phim hành động ly kỳ "Violent Night" đã ra rạp vào cuối tuần này. Điều này khiến cho bộ phim trở thành phim đầu tiên và duy nhất của năm 2022 giữ vị trí số một trong bốn tuần liên tiếp, đánh bại ba tựa phim ăn khách trước đó là "Black Adam", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" và "The Batman".

"Black Panther: Wakanda Forever" tiếp tục "làm mưa làm gió"

Mặc dù "Black Panther: Wakanda Forever" vừa phá kỷ lục nhưng đây không phải là phim nội địa số một của năm. Cho đến nay, bộ phim chỉ đứng thứ ba sau "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" của Marvel và phần tiếp theo kế thừa thành công rực rỡ "Top Gun: Maverick". Dù ngang ngửa với "Doctor Strange" và có mọi cơ hội để vượt qua tổng doanh thu trước cuối năm, "Black Panther: Wakanda Forever" rất khó để cướp ngôi khỏi tay "Top Gun: Maverick".

Dù bị Tom Cruise vượt mặt nhưng "Black Panther: Wakanda Forever" được đặt ở vị trí đắc địa để phá vỡ kỷ lục đặc biệt này. Những bộ phim được cho là đối thủ trực tiếp như "Violent Night" và "Strange World" không đạt doanh thu như mong đợi ở phòng vé.

"Black Panther: Wakanda Forever" có thể giành vị trí số một vào cuối tuần thứ năm nếu mọi thứ suôn sẻ. Không có bộ phim phát hành mới nào vào cuối tuần tới cho phép bộ phim dễ dàng lọt vào vị trí dẫn đầu, trong trường hợp đó, đây sẽ là bộ phim đầu tiên kể từ "Tenet" của Christopher Nolan vào năm 2020 đứng đầu bảng xếp hạng trong năm cuối tuần liên tiếp. Tuy nhiên, phần tiếp theo của siêu anh hùng sau đó chắc chắn sẽ bị loại khỏi bảng vào ngày 16/12 bởi bộ phim được chờ đợi từ lâu "Avatar: The Way of Water" ra mắt.