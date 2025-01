Bò 3B giá bán thấp, một HTX ở Thái Nguyên chế biến ra các món gì mà đạt sao OCOP? Bò 3B giá bán thấp, một HTX ở Thái Nguyên chế biến ra những món gì mà đạt sao OCOP?

Do giá bò thịt thấp, trong đó có giống bò 3B, anh Dương Văn Hồng, Giám đốc HTX Chăn nuôi bò Nga My, xã Nga My, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã tìm tòi, học hỏi và chế biến thịt bò thành các sản phẩm chuyên sâu để đưa ra thị trường. Đến nay, HTX của anh đã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.