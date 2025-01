Trên cây ra quả, dưới vật nuôi làm mật ngon là mô hình làm giàu của cặp vợ chồng Thái Nguyên

Gia đình ông Nguyễn Văn Sự (xóm Đồng Hoà, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là một trong những hộ tiên phong trồng cây ăn quả tại địa phương với thâm niên hơn 30 năm nay. Thời điểm đó, đời sống kinh tế của người dân xã Nga My nói chung và gia đình ông Sự nói riêng còn rất nhiều khó khăn. Từ thực trạng đó, vợ chồng ông Sự đã bàn nhau phải tìm hướng đi mới phù hợp nhằm cải thiện thu nhập của gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sự (xóm Đồng Hoà, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) có thâm niên trồng cây ăn quả hơn 30 năm nay. Ảnh: Kiều Hải

Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, mặc dù rất tiếc nhưng vợ chồng ông đã quyết định phá bỏ những đồi cây bạch đàn đang thời kỳ xanh tốt để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với mong muốn cuộc sống bớt cơ cực hơn. Ban đầu, vợ chồng ông Sự lựa chọn trồng cây quýt nhưng để cải tạo được mặt bằng trồng cây ăn quả là cả một quá trình gian nan vất vả. Cặm cụi suốt nhiều ngày liền, ông Sự cùng vợ cần mẫn gánh từng gánh bùn từ dưới ao lên để tạo đất trồng cây. Rồi lại cần mẫn trồng cây, chăm sóc, tưới tắm, thu hoạch.

Mặc dù những năm đầu tuy thu nhập có khởi sắc nhưng dần dần, loại cây này cũng thoái hoá và không còn mang lại hiệu quả.

Sau 11 năm nhận thấy không còn phù hợp nên ông Sự đã chuyển sang làm công việc khác sau đó đến năm 2014 lại tiếp tục quay trở lại trồng cây ăn quả với đủ loại như bưởi, vải, mơ, hồng không hạt. Nhưng rồi ông tập trung chủ yếu vào cây bưởi. Đến năm 2017, vợ chồng ông Sự mua thêm 4 sào đất và trồng thêm hơn 300 cây ổi rồi duy trì từ đó đến nay.

Hiện gia đình ông Sự có khoảng hơn 200 cây ổi lê Đài Loan được trồng trên diện tích trên 4 sào. Ảnh: Kiều Hải

Hiện nay, gia đình ông Sự có khoảng hơn 7.000m2 trồng cây ăn quả với khoảng gần 500 cây ổi lê Đài Loan, bưởi Diễn và nhãn. Ngoài ra, với những diện tích đất trồng cây ăn quả kém hiệu quả, vợ chồng ông Sự còn trồng thay thế cây tre măng bát độ trong vườn nhà, đến nay đã bước sang năm thứ 3 và bắt đầu cho thu hoạch khoảng vài tạ măng.

Tre bát độ được gia đình ông Sự trồng khoảng 3 năm trở lại đây và bắt đầu cho thu hoạch măng. Ảnh: Kiều Hải

Ông Sự cho biết, do hợp chất đất và điều kiện khí hậu của vùng đất Nga My nên cây ăn quả ở đây rất ngon và ngọt. "Năm nay ổi được giá cao 30.000đ/kg nhưng sản lượng lại có ít. Như những năm trước ổi được mùa, có năm thu cả tấn ổi, mỗi ngày chúng tôi bán khoảng 2 tạ rất dễ. Người lấy 5kg, người lấy 10kg cứ gọi là chúng tôi lại hái và mang cho họ. Năm nay nếu sản lượng nhiều thì chúng tôi cũng thu được kha khá", ông Sự giãi bày.

Tận dụng lợi thế và diện tích đất dưới tán cây ăn quả, gia đình ông Sự nuôi thêm 50 thùng ong. Ảnh: Kiều Hải

Cùng với trồng cây ăn quả, gia đình ông Sự còn nuôi ong và ngựa bạch bán thịt, nấu cao. Với 50 thùng ong như hiện tại, trung bình mỗi năm gia đình ông Sự thu được khoảng 150 lít mật với giá bán 200.000đ/lít. Từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đã giúp gia đình ông Sự có thu nhập tương đối ổn định, nhờ đó cuộc sống cũng trở nên khấm khá hơn trước.

Trung bình mỗi năm gia đình ông Sự thu hoạch khoảng 150 lít mật ong với giá bán trung bình 200.000đ/lit. Ảnh: Kiều Hải

Với những thành tích trong sản xuất, gia đình ông Sự đã được nhận giấy khen hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Phú Bình.

Ông Đặng Văn Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga My cho biết: Trên địa bàn xã Nga My có khoảng trên 1ha diện tích trồng cây ăn quả tập trung ở 4 xóm trong đó chủ yếu là cây bưởi. Trong số đó, gia đình ông Sự là một trong những hộ có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả. Hiện địa phương vẫn đang định hướng bà con trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm.