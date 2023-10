Chuyển đổi số đưa người nông dân đến gần chợ sống, nông nghiệp số

Tại Hội thảo "Chuyển đổi số tài chính, ngân hàng và cơ hội của nông dân" do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức ngày 13/10, đại diện Bộ Công an đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, được dư luận quan tâm về quá trình chuyển đổi số liên quan đến dữ liệu người dân và hiệu quả, mục tiêu của đề án này.



Theo Bộ Công an, sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Đề án đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 17 trường thông tin của hơn 100 triệu công dân được số hóa và bổ sung, cập nhật thường xuyên bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Đến nay đã kết nối với với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp Nhà nước, 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương, góp phần bổ sung và "làm giàu" dữ liệu.

Hiện, "đã có hơn 84 triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử đã được cấp cho 100% công dân đủ điều kiện. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có nền tảng định danh quốc gia, đến nay đã thu nhận trên 64 triệu tài khoản định danh điện tử (VNeID), kích hoạt trên 42 triệu tài khoản", báo cáo của Bộ Công an nêu.

Về các dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công an cho biết hiện các dịch vụ công trực tuyến đã có bước đột phá với 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, trong đó có hai dịch vụ liên thông. Riêng Bộ Công an đã mở rộng cung cấp 224/224 dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ.

"Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, loại bỏ dần tình trạng "tham nhũng vặt", đồng thời tiết kiệm chi phí mỗi năm khoảng 2.500 tỷ đồng", Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo Bộ Công an, các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để quản trị xã hội, phát triển kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ. Điều này giúp xác thực, làm sạch, đảm bảo chính xác đối tượng được hưởng an sinh xã hội để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Các giải pháp điện tử số sẽ xác thực sinh trắc học trên thẻ căn cước công dân tại các cơ sở khám chữa bệnh; dùng căn cước công dân, ứng dụng VNeID tạo lập tài khoản và giám sát việc thu thuế; xác thực thông tin tín dụng khách hàng vay, đảm bảo chính xác danh tính, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, hạn chế rủi ro; xác thực thông tin thuê bao di động, từng bước loại bỏ tình trạng "sim rác" hoạt động lừa đảo, vu khống, đe dọa, v.v.

Bộ Công an khẳng định, với Đề án 06/CP đã giúp người dân Việt Nam trong đó có tầng lớp người nông dân đến gần hơn với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thông qua các "điểm chạm số trên nền tảng số" trên VNeID, ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, ứng dụng ATM mềm, cửa khẩu số, chợ số, nông nghiệp số, nền tảng thương mại điện tử, kênh bán hàng trực tuyến…

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại Hội thảo

Điều này "từng bước người dân Việt Nam cảm nhận được sự đơn giản và tiện lợi khi công nghệ mang lại", Bộ Công an nêu.

Mặc dù có những kết quả đạt được, song Bộ Công an cho rằng kết quả tới thời điểm hiện nay mới là bước đầu của công cuộc chuyển đổi số, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt đòi hỏi phải được tháo gỡ trong đó có vấn đề an ninh, an toàn không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Đề án 06 đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trên cả 03 khía cạnh: làm cho xã hội văn minh hơn, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, phòng chống tội phạm. Đây là một trong những nội dung quan trọng mang tính đột phá để thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay", tham luận Bộ Công an nêu.

Theo Bộ Công an, hiện với không gian mạng đang trở nên ngày càng phổ biến, gắn bó mật thiết với các hoạt động của người dân, cho phép tạo lập, số hóa, lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin của người dân, thông tin tài khoản viễn thông, ngân hàng, tài chính, bí mật đời tư cá nhân, tình trạng sức khỏe… do vậy, dữ liệu cá nhân trở thành "tài sản" quan trọng của công dân.

Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất trên thế giới, số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam đạt gần 78 triệu người gần 80% tổng dân số, dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ, thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Thực tế, tình trạng lộ, mất, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra khá công khai, phổ biến trên không gian mạng, tác động nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức gây bức xúc trong xã hội.

"Tại các vùng nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; các đối tượng đã lợi dụng vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin của người nông dân để đưa ra các chiêu trò, lừa đảo, như: giả danh cơ quan pháp luật yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản cho đối tượng cung cấp… Đồng thời, hoạt động "tín dụng đen" vẫn còn tồn tại ở vùng nông thôn với nhiều thủ đoạn mới, núp dưới "vỏ bọc" công ty dịch vụ tài chính hay thủ đoạn lập các website, app ứng dụng trên điện thoại, sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook…) đăng tin quảng cáo, cho vay tiền", Báo cáo của Bộ Công an nêu.

Theo Bộ Công an, chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý hơn 2.400 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2018 đến nay, đã triệt phá 14 vụ án, với 30 bị can tổ chức, cá nhân liên quan đến mua bán, tấn công xâm nhập đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân.

"Một số đường dây mua bán dữ liệu có quy mô lớn tại Việt Nam đã được phát hiện, đấu tranh, xử lý với số lượng dữ liệu từng được phát hiện lên đến gần 1300 GB hàng tỉ dữ liệu cá nhân, trong đó nhiều thông tin nhạy cảm", Bộ Công an nêu thực trạng.

Trọng khuôn khổ hội thảo "Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân" do Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt tổ chức hôm nay, Bộ Công an đưa ra hàng loạt giải pháp về chống các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển đổi số.

Như, tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia – Nền tảng phát triển Chính phủ số trong đó giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân là an ninh quốc gia, chủ quyền trên không gian mạng cần phải được bảo vệ một cách chuyên nghiệp, biện pháp, hành động hiệu quả, tạo môi trường số lành mạnh, thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, công dân số.

Bộ Công an đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an lành mạnh hóa dữ liệu về viễn thông, ngân hàng, tài chính là cốt lõi dữ liệu số của nền kinh tế số.

Bộ Công an trân trọng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền với nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động "tín dụng đen" để các cơ quan, tổ chức, nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, kịp thời phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Với vai trò, ý nghĩa quan trọng về vấn đề an ninh, an toàn trên không gian mạng, Bộ Công an cho rằng cần nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt, hiệu quả thực hiện các mục tiêu của Chính phủ, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Đề án 06/CP với 04 mục tiêu được ưu tiên từng bước xây dựng Quốc gia số, quản trị xã hội góp phần tạo nền văn minh xã hội.