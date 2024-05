Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng, các tình huống có thể xảy ra?

Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm liên quan đến ông Đặng Tất Thắng.

Ông Đặng Tất Thắng, người mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang truy tìm. Ảnh: FBNV

Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng, sinh ngày 29/10/1981, CCCD số 001081008999 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/5/2023; quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, ngày 22/5/2024 Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Tại quyết định truy tìm này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phối hợp truy tìm.

Được biết, ông Đặng Tất Thắng là cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Hai tình huống có thể xảy ra?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, Bộ luật tố tụng hình sự quy định, khi nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan điều tra sẽ xem xét thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn xác minh tin báo là 20 ngày, vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 2 tháng.

Bởi vậy, trong thời hạn thực hiện thủ tục xác minh tin báo tố giác, cơ quan điều tra có quyền triệu tập người bị tố giác đến để làm rõ nội dung tố giác, trường hợp xác minh nơi cư trú không xác định được người bị tố giác đang ở đâu, cơ quan điều tra có thể ra thông báo truy tìm.

Trong trường hợp việc truy tìm có kết quả, cơ quan điều tra triệu tập được người bị tố giác lên làm việc, quá trình làm việc nếu đủ căn cứ để xác định có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý.

Còn trường hợp kết quả truy tìm được người bị tố giác, tuy nhiên kết quả làm việc cho thấy không đủ căn cứ để xử lý hình sự, cơ quan điều tra căn cứ vào quy định tại Điều 157 và Điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự để ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Ngoài ra, trường hợp việc truy tìm không có kết quả, tuy nhiên có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, các tài liệu chứng cứ khác đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành truy nã bị can theo quy định của pháp luật.

Nếu truy nã cơ quan điều tra sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ khi bắt được bị can thì phục hồi điều tra để giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp vụ án có đồng phạm khác đã xác định được vẫn tiếp tục điều tra xử lý đối với đồng phạm này.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4/2024 của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi tới đại diện Bộ Công an trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc ông Đặng Tất Thắng đăng tải thông tin về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank liên quan đến hành vi giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền và đã bị cấm xuất cảnh bởi Bộ Công an, sẽ xử lý thế nào? Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an bác thông tin trên và cho biết, các thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật hình sự, Luật dân sự và các luật, quy định khác liên quan, trên tinh thần, tất cả những ai vi phạm, đều phải bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bài học rút ra từ vụ việc này, theo tướng Xô, trước tiên phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, cơ quan chức năng phải sớm có thông tin phản bác, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân… Liên quan đến thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh được lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 4/2024, Bộ Công an ngay sau đó đã bác bỏ. Bộ Công an xác định đến thời điểm hiện tại, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.