Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an 19 tỉnh thành hoàn thành 3 nhiệm vụ

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có công điện gửi công an 19 tỉnh, thành phố để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn, đồng thời yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành này hoàn thành 3 nhiệm vụ trong thời gian tới.