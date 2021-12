Bố đánh con lớp 1 thâm tím vì học không tiến bộ: "Đừng biến lũ trẻ thành bột nặn tùy tay mình nhào!"

Cha mẹ sinh con ra luôn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào con. Chính vì vậy, khi con không trở thành người mình mong muốn, làm sai lệch, không nghe lời dạy bảo là phụ huynh sẵn sàng lôi đòn roi ra để dạy con như một bài học nhớ đời.

Vụ việc mới đây nhất xảy ra là ngày 1/12, Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết vừa đề xuất UBND phường này xử phạt hành chính với một người đàn ông có hành vi bạo hành con ruột của mình.

Trước đó, Công an phường An Mỹ tiếp nhận thông tin cháu H.N.N., 7 tuổi, học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở TP Tam Kỳ, bị cha ruột là ông H.N.T. đánh và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Ông T. thừa nhận trong lúc nóng giận đã sử dụng một đoạn dây điện làm roi để đánh con và có nhốt con vào nhà vệ sinh. Lý do người cha này đưa ra là vì bé N. học hành không tiến bộ, ở lại lớp và còn có lần giật tiền của bạn không trả.

Bố đánh con bằng dây điện vì học tập không tiến bộ. Ảnh: CTV

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ: "Ông bố này bạo hành con là hoàn toàn sai, đây là điều không thể chấp nhận nổi".

Tuy nhiên, theo bà Hương cũng cần phải nói rõ thực tế rằng rất nhiều phụ huynh không hề hiểu về trẻ em, không biết cách giáo dục con.

Các phụ huynh hoàn toàn không biết trẻ cần gì, nên biết gì, nên được đối xử thế nào trong từng hoàn cảnh, từng mục đích hành động. Nhiều đứa trẻ sinh ra được cha mẹ dạy dỗ bằng roi vọt. Bạo lực sinh bạo lực, với những đứa trẻ cá tính mạnh, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ khi chính đứa trẻ ấy sử dụng bạo lực để giải quyết mọi khúc mắc khó khăn trong đời. Vì thế, nếu việc giáo dục không đúng, trẻ sẽ không phát triển đúng theo mong muốn của phụ huynh, dễ gây ra ức chế, khó chịu và khiến tính kiên nhẫn của phụ huynh giảm đến tối đa".

Nhân vụ việc này, bà Hương đưa ra quan điểm: "Để giải quyết vấn đề ngày, không chỉ cảnh cáo và phạt người làm cha làm mẹ mà cần yêu cầu họ bắt buộc phải tham gia học tập các lớp hướng dẫn giáo dục trẻ. Chỉ có phương án này mới thực sự giải quyết được phần nào vấn nạn bạo hành gia đình hiện nay".

Chia sẻ về một số vụ việc cha mẹ đánh mắng, bạo hành con hiện nay, Nhà văn Hoàng Anh Tú cho biết: "Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục bảo vệ Trẻ em trong một lần trò chuyện với tôi đã từng nói: Cục trẻ em đang hướng tới việc cần phải mở thêm nhiều lớp học, khoá học về làm cha mẹ. Bởi nhiều cha mẹ đang làm cha mẹ kiểu có con là thành cha mẹ. Họ không có kiến thức gì về việc này. Tôi hoàn toàn đồng tình.

Quả thật, trong việc con cái hư hỏng, quá nhiều cha mẹ chỉ chăm chăm vào việc con hư là tại con mà không nghĩ đến trách nhiệm của chính bản thân mình. Muốn con ngoan, nghe lời nên chọn cách nhanh nhất: Dùng biện pháp mạnh. Ai cũng muốn thật nhanh chóng, không muốn mất thời gian và bao biện rằng thời gian của mình eo hẹp, phải mưu sinh… Biến và nghĩ lũ trẻ như bột nặn tuỳ tay mình nhào".