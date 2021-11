Bỏ ngành tài chính, 9x Cà Mau thành công với nghề "nặn" cua, cá

Học tài chính ngân hàng ra làm bánh kem

Người chúng tôi muốn nhắc đến là em Tô Nhật Minh (sinh năm 1994, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Nhật Minh theo đuổi dòng bánh kem điêu khắc tả thực kiểu 2D, 3D vì muốn mang một màu sắc mới hơn, phục vụ nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, không chỉ đẹp mà còn hợp khẩu vị người tiêu dùng. Cô cũng mong muốn góp phần làm đa dạng dòng bánh kem tả thực còn nhiều mới mẻ ở Cà Mau.

Tiếp chúng tôi trong không gian của tiệm bánh do chính cô gái nhỏ này gây dựng, Nhật Minh chia sẻ: "Thật ra em là một người tay ngang về bánh kem, bởi trước đó chuyển ngành mà em theo học là tài chính ngân hàng. Và trước khi đến với nghề làm bánh, kinh nghiệm của em trong lĩnh vực này là con số không".

Theo Nhật Minh, sau 4 năm đại học em nhận ra mình không thích lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sau đó, Nhật Minh có tập kinh doanh online. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy công việc đó không phù hợp với mình và không đảm bảo kinh tế.

Niềm đam mê với dòng bánh kem điêu khắc tả thực được Nhật Minh nuôi dưỡng từng ngày. Ảnh: Chúc Ly.

"Lúc đó em nhìn thấy thị trường bánh kem ở Cà Mau không được mới mẻ và đa dạng như những nơi khác, nên đã quyết định theo đuổi nghề làm bánh kem. Bên cạnh đó, cũng phải nói rằng, khi bắt tay vào tìm hiểu em biết rằng mình có sự đam mê đối với nghề này", Nhật Minh chia sẻ.

Ở giai đoạn đầu, mặc dù đã xác định được rằng sẽ theo đuổi công việc làm bánh kem nhưng Nhật Minh vẫn khá loay hoay. "Trong đầu em lúc ấy là ngập tràn hình ảnh của những mẫu bánh kem. Em tham khảo, học hỏi rất nhiều mẫu bánh. Đồng thời, em quyết định lên TP.HCM để học làm bánh và học rất nhiều kỹ năng trên mạng", Nhật Minh cho hay.

Những chiếc bánh kem với hình ảnh các đặc sản của Cà Mau được thể hiện sống động và tinh tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để có được sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng, người làm bánh phải học hỏi rất nhiều và không ngừng sáng tạo. Và khi cảm thấy đã đủ khả năng kinh doanh bánh kem với những gì đã học, Nhật Minh đã thử thị trường bằng cách kinh doanh online. Cô làm theo đơn đặt hàng của khách, chứ không làm sẵn bánh.

Theo Nhật Minh, khó khăn lớn nhất đối với em thời điểm đó là giá cả. Khi giá bánh kem của thị trường ở một mức nhất định, và em đem những dòng mới mẻ về thì chắc chắn giá sẽ cao hơn. Không phải do người làm muốn lên giá, mà là do nguyên liệu làm bánh cao hơn hẳn so với bánh kem truyền thống.

Với Nhật Minh, cô luôn chăm chút cho từng sản phẩm của mình. Ảnh: Chúc Ly.

May mắn là sau thời gian cố gắng, Nhật Minh đã tạo dựng được thương hiệu. Có được thành công đó là nhờ việc em rất chăm chút trong khâu chọn nguyên liệu, chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, mẫu mã của loại bánh kem tả thực luôn mới mẻ và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mang đặc sản quê nhà lên dòng bánh kem tả thực

Hình ảnh những con tôm, cua, khô mực, khô bổi… là đặc sản của xứ đất Mũi được Nhật Minh khéo léo đưa lên những chiếc bánh kem. Hình ảnh đặc sản của vùng đất Cà Mau trở nên sống động như thật, khiến khách hàng rất thích thú.

Những chiếc bánh kem tả thực được Nhật Minh đặt nhiều tâm huyết vào khiến cho khách hàng cảm thấy được trân trọng. Lúc này, giá cả có lẽ không còn là vấn đề quan trọng.

Chính những sản phẩm bánh kem mới lạ, độc đáo khiến Nhật Minh có được chỗ đứng nhất định trong thị trường bánh kem ở Cà Mau. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhật Minh mong muốn quảng bá nhiều hơn đặc sản quê nhà thông qua những chiếc bánh kem. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Khi đã nhận đơn hàng của khách hàng thì mình phải có trách nhiệm. Có những chủ đề khách đưa ra thật sự em không biết nó là gì. Lúc này, bắt buộc em phải lên mạng tìm hiểu, hoặc nhờ khách gợi ý, đưa thêm hình ảnh. Có lúc em phải ngồi xem những bộ phim hoạt hình xa lạ chỉ để làm được một chiếc bánh cho khách", Nhật Minh bộc bạch.

Bánh kem tả thực tức là tạo hình, sử dụng nguyên liệu kết hợp một số thủ thuật để làm ra những chiếc bánh cho khách hàng. Theo Nhật Minh, khách truyền miệng rất nhiều, khi họ đặt bánh tặng cho bạn bè, người thân thì đó cũng là cách để em quảng bá thương hiệu của mình.

Theo Nhật Minh, cô luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra. Ảnh: Chúc Ly.

Chia sẻ với phóng viên, Nhật Minh cho biết: "Thật ra em có nhiều lời mời và cơ hội để phát triển ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, em vẫn thích ở Cà Mau để làm bánh kem theo phong cách điêu khắc tả thực. Em luôn mong muốn mang nhiều hình ảnh đặc sản của vùng đất Cà Mau vào bánh kem, quảng bá nhiều hơn hình ảnh của quê hương mình".

Những chiếc bánh kem sinh động, đẹp mắt của cô chủ 9x.

Anh Sơn (ngụ phường 5, TP.Cà Mau), chia sẻ: "Vì tính chất công việc tôi thường phải đặt bánh kem để tặng cho đối tác, khách hàng. Trước đây, tôi cũng từng đặt bánh ở nhiều nơi, nhưng tôi ưng ý nhất là bánh kem ở cửa hàng của Nhật Minh. Đặc biệt, bánh kem do Nhật Minh làm rất đẹp, ăn cũng rất ngon. Phải nói rằng em ấy nắm bắt và thể hiện rất tốt ý tưởng của khách lên những chiếc bánh kem".