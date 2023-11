Ngày 13/11/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 8152/BNN-TY gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8447/VPCP-NN ngày 27/10/2023 về việc tiếp thu ý kiến giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến ký nêu rõ, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 02/2019, vì nhiều lý do khác nhau nên không thể áp dụng cơ chế được quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2023 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP năm 2019 (hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019); Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP năm 2020 (đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020).

Bộ NNPTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống bệnh DTLCP từ năm 2021 và bệnh viêm da nổi cục từ năm 2020 cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành. Ảnh: T.L

Từ đầu năm 2021 đến tháng 10/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có trên 10 văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục cho phép áp dụng cơ chế được quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều văn bản báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương xây dựng “Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật” để thay thế cơ chế được quy định tại Nghị định số 02 nêu trên.



Ngày 29/6/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4809/VPCPNN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đồng ý và giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng “Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật” theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ trong quý IV năm 2024.

Theo Bộ NNPTNT, hiện nay, công tác hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tuy nhiên, theo các quy định này, các địa phương chỉ áp dụng để hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch đối với 03 bệnh Lở mồm long móng ở gia súc (LMLM), Tai xanh ở lợn và Cúm gia cầm (CGC); không thể áp dụng cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh khác (như DTLCP, VDNC,…).

Trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, để kịp thời tiêu hủy động vật và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lực lượng thú y (không đủ số lượng và thú y cấp xã không có lương, chỉ được phụ cấp hỗ trợ khoảng 0,3 - 1,0 so với mức lương cơ bản) tham gia triển khai phòng, chống, nhất là xử lý tiêu hủy động vật rất vất vả do thường phải vận chuyển lợn, trâu, bò rất to, nặng từ các chuồng nuôi ra chỗ tiêu hủy; cũng như có nguy cơ cao bị tại nạn, nhiễm các loại mầm bệnh khác có khả năng lây sang người; các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh thường chậm nhận được tiền hỗ trợ từ nhà nước, ảnh hưởng đến đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Từ thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.”, cũng như để huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, hiệu quả, tránh tổn thất lớn về kinh tế cho người chăn nuôi, ngân sách nhà nước.

Xem xét, quyết định hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống bệnh DTLCP từ năm 2021 và bệnh viêm da nổi cục từ năm 2020 cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành; mức hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.