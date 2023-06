Bộ trưởng Bộ Công an trình dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Biểu quyết thông qua Luật Phòng thủ dân sự.



Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh QH

Tiếp sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp theo Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trước đó vào ngày 2/6, Quốc hội đã đồng ý cho trình Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngay tại kỳ họp đang diễn ra, thông qua tại kỳ họp 6 (tháng 10/2023).

Theo Cơ quan soạn thảo, Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không đề xuất thành lập lực lượng mới mà chỉ tổ chức lại các lực lượng hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm.

Ngày 18/5, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Thực tế cho thấy, đa số các vụ, việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra đều bắt nguồn từ cơ sở, cần được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, về nội dung dự án luật, đã tiếp thu, làm rõ về việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách, đánh giá tổng thể, toàn diện hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, lực lượng khác đang hoạt động hiện nay; kiện toàn, thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách…