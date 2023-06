Thành lập Đại đội Cảnh sát cơ động tại Phú Quốc

Theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại đội Cảnh sát cơ động có trách nhiệm giúp Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động tuần tra kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ ra mắt Đại đội CSCĐ của Công an tỉnh tại TP.Phú Quốc Ảnh: Tuấn Dũng.

Phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TP.Phú Quốc tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện, đời sống cho nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh được tăng cường giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn TP.Phú Quốc có đôi lúc diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm, băng nhóm rất còn manh động, liều lĩnh, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm chống người thi hành công vụ gây bức xúc, lo lắng trong dư luận và trong quần chúng nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo TP.Phú Quốc tại buổi lễ ra mắt Đại đội CSCĐ của Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tuấn Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Cung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định: Sự có mặt của Đại đội Cảnh sát cơ động trên địa bàn TP.Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với công tác giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời điểm hiện nay.

Vì vậy, Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động cần quan tâm tổ chức rèn luyện, đào tạo, huấn luyện cho CBCS, chú trọng đầu tư trang thiết bị, sớm ổn định về tổ chức.

Tổ chức quán triệt nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng chương trình, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023. Lực lượng Cảnh sát cơ động phải làm tốt công tác nắm và làm chủ tình hình, chủ động trong công tác giữ gìn ANTT. Tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí chiến đấu, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.