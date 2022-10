Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu 6 giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc, chuyển việc

Chiều 27/10, tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giải đáp các băn khoăn của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.



Số lượng công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc đồng loạt là vấn đề đáng quan ngại

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, công chức, viên chức nghỉ việc trong hai năm diễn ra đại dịch Covid-19 là thách thức chung của nhiều quốc gia trên thế giới, như tại các nước Anh, Pháp, Mỹ , Úc và các nước khối ASEAN đều cũng phải đối mặt với vấn đề này.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, đầy đủ, hội nhập nhằm đạt tới một thị trường lao động vận hành theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường, nhất là quy luật cung cầu.

Đồng thời thị trường lao động đòi hỏi khả năng kết nối, vận hành đồng bộ, tương tác thông suốt giữa các khu vực, các vùng trong cả nước, giữa nông thôn với thành thị, giữa khu vực công với khu vực tư, với các nước trong khu vực và quốc tế.

Do vậy, người lao động có cơ hội bình đẳng trên thị trường lao động, được tự do lựa chọn việc làm, tự do dịch chuyển trên thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giải đáp các băn khoăn của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Ảnh: TTBCQH.

Bà Trà cho hay, xét về mặt tổng thể, việc công chức, viên chức dịch chuyển từ khu vực công sang khu vực tư cũng có yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

Đồng thời tạo động lực để thúc đẩy nhanh hơn sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa thị trường lao động ở khu vực công và khu vực tư.

Tuy nhiên số lượng công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc đồng loạt trong thời điểm hơn 2 năm qua là điều chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc và là vấn đề đáng quan ngại. Về mặt chủ quan có mấy ý như sau:

Thứ nhất, tiền lương của công chức, viên chức còn thấp hơn so với thu nhập cùng trình độ làm việc trong khu vực tư.

Thứ hai áp lực công việc của công chức, viên chức ngày càng cao, nhất là ngành y tế phải làm việc trong bối cảnh nguy hiểm khi dịch Covid-19 bùng phát, giáo dục thì đổi mới sách giáo khoa phổ thông, thay đổi phương thức làm việc trong điều kiện dịch Covid-19, trong khi đó điều kiện thực hiện việc này vẫn còn khó khăn.

Thứ ba, môi trường làm việc ở nhiều nơi chưa tạo được điều kiện cơ hội cho công chức, viên chức phát huy tốt năng lực sở trưởng.

Thứ tư quản trị trong khu vực công chưa có những thay đổi lớn, cơ bản vẫn theo lối quen, nề nếp cũ trong khi khu vực tư rất chú ý đến phương thức quản trị hiện đại, khích lệ người lao động làm việc, ghi nhận kịp thời giá trị cống hiến đóng góp của người lao động.

Thứ năm, nhiều cơ quan đơn vị chưa quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chưa tạo được động lực tư tưởng để họ làm việc tích cực cống hiến cho sự nghiệp nơi họ công tác.

Thứ sáu, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như sức khỏe không đảm bảo, bản thân muốn thay đổi định hướng, mục tiêu làm việc, một bộ phận cán bộ công chức, viên chức tự diễn biến, tự chuyển hóa vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín xã hội của lĩnh vực công.

Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Quốc hội. Ảnh: TTBCQH.

6 giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc, chuyển việc

Về giải pháp chủ yếu cho vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà xác định cần tập trung cải cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

Đáng chú ý, người đứng đầu ngành Nội vụ nêu ra 6 giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc, chuyển việc.

Thứ nhất, thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27, trước hết tại kỳ họp này Quốc hội đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 nghìn đồng (tăng 20,8%) đã tạo được một tín hiệu vui và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2022 là hợp lý trong điều kiện chúng ta phải chủ động lường trước những vấn đề phát sinh, diễn biến của năm 2023 về lạm phát, về những yếu tố khách quan. "Vì vậy có nhiều ý kiến nên thực hiện từ ngày 1/1/2023 có thể nói đây là khó khăn cho chúng ta", Bộ trưởng Nội vụ nói.

Thứ hai là tiếp tục phải có hệ thống thể chế để chúng ta cải cách lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời quan tâm rà soát hệ thống thể chế để đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ công chức viên chức đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, chất lượng, hiệu quả hơn nữa và sớm thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng người tài năng, có chuyên gia trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba, phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu tạo niềm tin cho cán bộ công chức viên chức làm việc.

Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa làm việc công bằng, dân chủ, thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp hiện đại.

Thứ năm, có điều kiện môi trường để cán bộ phát huy tài năng của mình.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, cũng như đổi mới lề lối làm việc, phương thức làm việc để phát huy năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.