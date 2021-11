Bộ trưởng Công an: Đang xác minh số tiền, hàng các nghệ sĩ đã tiến hành từ thiện

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay Bộ Công an đang giao cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ, để làm rõ theo quy định của pháp luật.



Bộ trưởng Bộ Công an: Đang xác minh số tiền, hàng các nghệ sĩ đã tiến hành từ thiện. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện, từ đó làm rõ việc quyên góp của quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTTQ Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền, hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương.

Cơ quan Công an đã làm việc với một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan, sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cục Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bộ trưởng Công an thông tin thêm, qua rà soát ở các địa phương, hiện nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận 6 tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tổ chức tiếp nhận, phân loại 6 tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự.

"Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan về vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các sự cố nghiêm trọng theo hướng bổ sung các quy định để các hoạt động này đảm bảo công khai, minh bạch, vừa qua cũng đã được tiếp thu để ban hành Nghị định 93", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

Cũng báo cáo Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, Nghị định 64 năm 2008, quy định về hoạt động từ thiện đã bộc lộ một số nhược điểm như tính minh bạch, công khai; quy định đối với việc quản lý, phân phối hàng, tiền, mở tài khoản, đăng ký vận động…

"Những hạn chế, nhược điểm đấy được khắc phục bởi Nghị định 93 năm 2021", ông Phớc nói và cho biết nghị định này có nhiều điểm mới.

Nghị định 93 đã quy định rõ các đối tượng từ Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân các đơn vị liên quan thực hiện thiện nguyện, vận động tại trợ.

Đồng thời quy định rõ, việc quản lý tiền, hàng hóa, vàng, ngoại tệ và việc phân bổ vật tư, hàng hóa, tiền cho các đối tượng thụ hưởng. Quy định ghi chép một cách đầy đủ hoạt động và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo từng đợt vận động hoặc tại kho bạc.

Sau đợt vận động đấy thì các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đóng tài khoản; niêm yết công khai hàng hóa, tiền hoặc tài sản mà nhận vận động, phân phối hàng hóa đó minh bạch.

Đồng thời, quy định chế độ báo cáo chặt chẽ như trước khi vận động thì phải đăng ký với UBND nơi tổ chức vận động; trong thời hạn 3 ngày thì UBND phải phối hợp giải quyết…

Nghị định 93 cũng quy định các hình thực đóng góp như tự nguyện giảm giá dịch vụ như giá nước, giá điện, và các loại dịch vụ khác; quy định thanh tra, kiểm tra, tức là giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực quản lý được tổ chức thanh tra hay Bộ Tài chính thực hiện thanh tra và các bộ, ngành khác.