Bộ Văn hóa đề xuất miễn thị thực 15 ngày và cách ly 3 ngày với khách quốc tế

Tổng kết thí điểm đón khách quốc tế 1170 khách và dự kiến hết năm 2021 gần 15.0000 khách

Cụ thể, theo báo cáo tổng kết chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 1 của Bộ VHTTDL vừa gửi Chính phủ đối với 5 địa phương: Kiên Giang, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Khách du lịch quốc tế Hàn Quốc được nhận diện khuôn mặt tại Phú Quốc theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 1. Ảnh: Vin

Tính đến thời điểm 6/12/2021 số lượng khách du lịch quốc tế đã đón là 1.179 du khách, trong đó Kiên Giang đón 204 khách; Quảng Nam đón 159 khách; Khánh Hòa đón 118 khách. Đà Nẵng và Quảng Ninh chưa tổ chức đón khách quốc tế.

Và dự kiến đón khách quốc tế đến hết năm 2021 từ báo cáo của các doanh nghiệp và địa phương như sau: Tỉnh Kiên Giang dự kiến đón 3.500 khách; Khánh Hòa dự kiến đón 11.000 khách.

Theo Bộ VHTTDL, việc đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách du lịch. Các tour du lịch trọn gói, du khách quốc tế có phản ứng rất tích cực khi được khám phá những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, trải nghiệm các hoạt động thể thao, giải trí hấp dẫn, sôi động cũng như thư giãn, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế cũng đã gặp một số vấn đề về thủ tục thị thực, về đối tượng khách quốc tế...

Cụ thể các doanh nghiệp đón khách du lịch quốc tế phải gửi văn bản đề nghị xét duyệt nhân sự nước ngoài nhập cảnh đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được xem xét. Chính sách này gây khó khăn để thu hút du khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm trước đây đã quen được miễn thị thực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga do du khách sẽ ngần ngại về thủ tục khi quyết định lựa chọn điểm đến.

Đối tượng khách du lịch quốc tế, Bộ VHTTDL cho rằng cần thống nhất về việc cho phép người Việt Nam học tập, sinh sống ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam có thẻ xanh Mỹ, thẻ thường trú tại một số quốc gia tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.



Bên cạnh hai vấn đề gặp phải trong giai đoạn 1 thí điểm đón khách quốc tế thì vấn đề mở rộng phạm vi đón khách bằng đường biển, đường bộ cũng đang là nhu cầu đối với các doanh nghiệp và các địa phương. Việc đón khách du lịch quốc tế bằng đường biển rất có tiềm năng, hiện nay đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tái khôi phục hoạt động du lịch đường biển, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để tiếp đón các du thuyền cập bến sau ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt, các hãng tàu quốc tế đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác khách trong kỳ nghỉ đông cuối năm 2021.

Kiến nghị đề xuất miễn thị thực 15 ngày và cách ly 3 ngày với khách quốc tế

Du khách quốc tế hào hứng với màn chào đón tại đảo Phú Quốc. Ảnh: Vin

Cũng tại văn bản tổng kết ở giai đoạn 1, Bộ VHTTDL đã có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ trong thời gian tới để tiếp tục triển khai việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Cụ thể Bộ VHTTDL đề nghị xem xét khôi phục lại chế độ miễn thị thực dưới 15 ngày đối với du khách du lịch từ một số thị trường, chính sách đã có trước khi Việt Nam đóng cửa vào tháng 03/2020, nhằm tạo nhu cầu cho du khách và tăng tính cạnh tranh với nước trong khu vực.

Kiến nghị tiếp theo là mở rộng phạm vi đón khách du lịch đến Việt Nam trong giai đoạn 2 của lộ trình thí điểm:

- Đối với đối tượng khách: Cho phép người Việt Nam học tập, sinh sống ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam có thẻ xanh Mỹ, thẻ thường trú tại một số quốc gia tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

- Đối với phạm vi đón khách: Cho phép đón khách qua đường biển, đường bộ và các chuyến bay quốc tế thường lệ. Cho phép khai thác khách du lịch outbound đối với các thị trường cho phép đón khách du lịch Việt Nam.

Ngoài ra bổ sung thêm các địa phương tham gia đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 gồm Bình Định, tp. Hồ Chí Minh (theo đề xuất của địa phương).

Du khách quốc tế Hàn Quốc thăm cửa hàng nông sản tại Phú Quốc. Ảnh: Vin

Bộ VHTTDL cũng đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, quyền hạn tiếp tục triển khai công tác phối hợp mở cửa thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả: Bộ Ngoại giao: Trao đổi với các quốc gia, vùng lãnh thổ để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau về "hộ chiếu vắc xin".

Với Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế triển khai các thủ tục cấp thị thực, nhập xuất cảnh theo quy định; đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho khách du lịch trong quá trình tham quan du lịch tại Việt Nam theo chương trình thí điểm.

Bộ Giao thông vận tải triển khai nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ phục vụ khách du lịch inbound và outbound phù hợp với chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch Covid-19.

Bộ Y tế đồng ý phương án đề xuất của các địa phương, cho phép khách du lịch được sử dụng các dịch vụ tại địa phương sau khi đi tour trọn gói 3 ngày và test PCR âm tính vào ngày thứ 3 của chương trình tour.

Căn cứ tình hình thực tế các quốc gia trên thế giới với tỷ lệ tiêm phủ vắc xin, số lượng nhiễm bệnh và nhiễm bệnh chuyển nặng… nới lỏng tối đa quy định về cách ly đối với hành khách nhập cảnh phù hợp với chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng đề xuất, với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tiếp tục triển khai phương án đón khách quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo Hướng dẫn 4122 của Bộ VHTTDL. Đồng thời, ưu tiên tiêm chủng cho người dân và người lao động trong ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Tăng cường phối hợp trong việc hỗ trợ tiếp nhận, giám sát y tế đối với du khách có nhu cầu ở lại thăm thân tại địa phương theo đăng ký. Có phương án cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa khách du lịch đến địa phương theo các chương trình tour trọn gói.

Có các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng sức hấp dẫn các gói kích cầu du lịch. Công khai các chính sách kích cầu, thông tin, điều kiện đón khách du lịch đến địa phương để doanh nghiệp chủ động tổ chức các chương trình du lịch.