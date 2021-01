"Bóc mẽ" đường dây mang thai hộ toàn quốc do "bà trùm" 9X cầm đầu

Hoàng Huệ Tâm tại trụ sở công an.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, quê tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Tâm không có việc làm ổn định nên đã lập kế hoạch xây dựng một đường dây mang thai hộ để kiếm tiền chi tiêu. Nghĩ là làm, nữ quái 9x đã lên mạng xã hội tìm nguồn khách, chủ yếu là các cặp vợ chồng hiếm muộn, mong muốn có con.

Song song với việc tìm nguồn khách, Tâm cũng lên mạng xã hội tìm kiếm các cô gái muốn mang thai hộ để kiếm tiền. Những cô gái "đẻ thuê" được Tâm chọn từ có tuổi đời rất trẻ, chủ yếu từ 18 - 20 tuổi và sinh sống ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Để tạo lớp ngụy trang, tránh sự điều tra của cơ quan công an, Tâm đã sử dụng các loại giấy tờ tùy thân giả, mục đích là hợp thức hóa việc mang thai hộ. Với chiêu này, Tâm không cần những thủ tục xác nhận ở các bệnh viện trên cả nước.

Mỗi một phi vụ mang thai hộ, Tâm thu của các cặp vợ chồng có nhu cầu từ 300 - 700 triệu/ thai đơn. Khi khách đồng ý, Tâm đưa người cần sinh con và người mang thai hộ đi xét nghiệm, cấy phôi thai. Khi mang thai thành công, Tâm sẽ trả cho cô gái nhận "đẻ thuê" số tiền từ 200 - 500 triệu đồng, số còn lại Tâm đút túi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.