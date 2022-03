Bốn dấu ấn đáng nhớ tại lễ trao giải Oscar 2022

Sự cố của Will Smith đã xóa nhòa đi tất cả những nỗ lực của ngành điện ảnh Mỹ, của hàng trăm người cùng nhau tạo nên một đêm trao giải hoành tráng, tổ chức trong khi đại dịch Covid-19 vẫn còn là điều đáng lo ngại. Dư luận và truyền thông không chỉ nhớ tới Oscar 2022 về sự việc đáng tiếc do nam diễn viên 53 tuổi Will Smith gây ra. Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay vẫn có những chiến thắng thuyết phục, những cú lội ngược dòng và sự ghi nhận cho cống hiến lâu dài đối với một số diễn viên.



Ariana DeBose trở thành người có tính dục đa dạng đầu tiên chiến thắng tại Oscar. Cô thủ vai Anita trong bộ phim West Side Story của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Ngôi sao của bộ Phim xuất sắc nhất Coda đã có màn phát biểu cảm động bằng ngôn ngữ ký hiệu ASL, anh cũng giành được giải thưởng cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Will Smith tát Chris Rock tại trao giải Oscar 2022

Will Smith tát Chris Rock. (Ảnh: Independent).

Ai cũng muốn nhắc tới điện ảnh, giải thưởng trong đêm Ocsar, nhưng thật khó để "lờ" đi sự cố giữa hai diễn viên da màu. Will Smith đã lên sân khấu tát Chris Rock bởi anh này lấy chuyện đầu trọc của vợ Will Smith ra đùa cợt. Nhưng cũng cần phải hiểu rằng, trong văn hóa Mỹ, chuyện trêu đùa người khác là bình thường, đặc biệt lại ở trong đêm trao giải Oscar, khi mà người lên trao giải và MC có "nhiệm vụ" trêu đùa tạo tiếng cười cho phía dưới sân khấu.

Những người trong và ngoài cuộc hoàn toàn choáng váng với hành động sử dụng bạo lực của Will Smith. Nhiều người cho rằng, họ có thể thấu hiểu được vì sao anh cảm thấy tức giận khi vợ mình bị trêu đùa do căn bệnh, thế nhưng việc Will Smith sử dụng vũ lực là không chấp nhận được.

Will Smith khóc xin lỗi Viện Hàn lâm, không nhắc tới Chris Rock

Will Smith không xin lỗi Chris Rock tại Oscar 2022. Ảnh: Independent

Trong đêm trao giải Oscar 2022, Will Smith đã có một "cơ hội vàng" để lấy lại thể diện của mình trước đồng nghiệp và công chúng khi anh nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất. Không phải bởi bản thân giải thưởng này mà là cơ hội được xin lỗi Chris Rock khi phát biểu nhận giải.

Nhưng một lần nữa nam diễn viên King Richard lại khiến người xem phải bất ngờ khi anh không hề nhắc tới Chris Rock trong bài phát biểu. Những câu từ được cho là sáo rỗng của anh càng khiến cho dư luận "dậy sóng".

Ngày 29/3, nam diễn viên đã có lời xin lỗi cá nhân trên trang Instagram của mình. Tuy nhiên, dư luận không mấy thông cảm bởi họ cho rằng đây là lời xin lỗi của đội ngũ PR cho Will Smith, sau khi đã cân nhắc những thiệt hại mà nam diễn viên này gây ra ảnh hưởnh đến danh tiếng của mình.

Một phút im lặng dành cho người dân Ukraine

Diễn viên Mila Kunis đã ca ngợi "sự kiên cường" của người dân Ukraine khi phát biểu tại lễ trao giải Oscar. (Ảnh: Getty).

Trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2022, Ban tổ chức đã dành một phút yên lặng để ủng hộ đất nước Ukraine đang trong chiến sự với Nga. "Chúng tôi mong muốn có một phút yên lặng để bày tỏ sự ủng hộ tới người dân Ukraine, những người đang là nạn nhân của cuộc xung đột. Hàng triệu gia đình đang cần thức ăn, chăm sóc y tế, nước sạch và nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi cầu mong các bạn, những người tại đây hoặc xem qua truyền hình, hãy ủng hộ người dân Ukraine bằng tất cả những cách bạn có thể", Ban tổ chức Oscar 2022 bày tỏ.

Trục trặc kỹ thuật gây khó chịu cho người xem

Người xem trên khắp thế giới đã gặp phải các sự cố kỹ thuật trong suốt chương trình phát sóng, bao gồm cả kênh Sky Oscars ở Anh. Đường truyền bị gián đoạn ngay sau khi Will Smith tát Chris Rock cùng vài lần nữa trong đêm. Trên các mạng xã hội, người theo dõi chương trình không giấu được sự bức xúc trước các vấn đề kỹ thuật này. Dĩ nhiên sự khó chịu này cũng bị che mờ bởi các sự cố trên sân khấu, thế nhưng không thể phủ nhận điều này khiến cho đêm trao giải Oscar 2022 trở nên vô cùng hỗn loạn.