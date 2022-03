"Bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào đều có hại và làm tổn thương. Hành động của tôi vào đêm trao giải Oscar 2022 là không còn gì để bào chữa và khó chấp nhận được. Đùa cợt là một phần công việc của tôi, thế nhưng đùa về tình trạng sức khỏe của Jada vợ tôi khiến tôi không kiểm soát được và hành động ngoài lý trí.



Tôi muốn công khai xin lỗi tới Chris. Tôi đã sai và vượt quá giới hạn. Tôi xấu hổ và hành động đó của tôi không nằm trong khuôn khổ cho phép của người đàn ông trong tôi. Không có chỗ cho bạo lực trong thế giới đầy tình yêu và lòng tốt", Will Smith nói.

Will Smith hối hận vì tát Chris Rock trong đêm trao giải Oscar 2022. (Ảnh: TL)

Nam diễn viên 53 tuổi cũng gửi lời xin lỗi tới Học viện, Ban tổ chức đêm trao giải Oscar vì sự cố này.

"Tôi cũng muốn xin lỗi tới Học viện, ban tổ chức đêm trao giải và tất cả những khách mời cũng như những khán giả xem qua truyền hình. Tôi xin lỗi gia đình Williams và đoàn làm phim King Richard. Sâu thẳm trong lòng mình, tôi hối hận vì hành động của mình đã làm vấy bẩn hành trình tuyệt đẹp mà chúng ta đã có".

Sự cố trong đêm trao giải Oscar 2022 diễn ra sau khi Chris Rock nói đùa về mái đầu trọc của Jada, vợ Will Smith. Theo đó, nam diễn viên da màu đã hỏi về việc Jada xuất hiện trong G.I. Jane, bộ phim có diễn viên nữ chính trọc đầu. Vợ của Will Smith trước đó đã công khai rằng cô bị rụng tóc. Sau đó, Will Smith đã đi lên sân khấu và tát Chris Rock, sau đó về ghế ngồi và hét lên: "Đừng nhắc tới tên vợ tôi bằng cái miệng bẩn đấy".

Khoảnh khắc này khiến cho tất cả những ai xem Oscar 2022 sửng sốt, thậm chí nhiều người còn tự hỏi đây có phải là một trò đùa được sắp đặt từ trước. Khoảnh khắc này trôi qua ít lâu thì Will Smith đã xuất hiện trên sân khấu khi được nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim King Richard. Anh không nhắc tới Chris Rock mà chỉ xin lỗi Học viện, đơn vị trao giải Oscar 2022.





"Tôi gửi lời xin lỗi tôi Học viện và những người được đề cử trong đêm nay. Đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp và những giọt nước mắt đang rơi của tôi không phải vì giải thưởng này. Điều này không phải vì chiến thắng, mà là vì ánh sáng đã chiếu lên tất cả chúng ta. Tim, Trevor, Zack, Saniyya, Demi… và tất cả đoàn làm phim King Richard. Nghệ thuật phản chiếu cuộc sống. Tôi cũng là một người cha điên rồ giống với Richard Williams".

Đêm trao giải Oscar 2022 thành công ngoài mong đợi

Mặc dù là một sự cố không nằm trong kịch bản, tuy nhiên nó lại mang về thành công cho Oscar 2022. Đêm trao giải Oscars 202 thu về 15,36 triệu người xem, với 3.2 rating với người xem tuổi 18-49. Con số này là một sự tiến bộ so với năm ngoái, khi mà số người xem chạm đáy kỉ lục với 10.4 triệu người.

Lượng vé bán ra của show hài kịch của Chris Rock tăng sau sự cố tại Oscars. TickPick, trang bán hầu hết các show diễn của Chris Rock cho biết họ đã bán được nhiều vé trong đêm qua hơn là cả tháng qua cộng lại. Mặc dù lượng vé bán ra đã hết, tuy nhiên thị trường chợ đen thì giá vé vẫn có xu hướng tăng sau đêm trao giải Osca 2022.

Nói về vụ việc, trong show của mình, Jimmy Kimmel đùa cợt: "Chuyện này đã trở thành một khoảnh khắc trong đời chúng ta mãi mãi. Ngay cả Kanye West chắc cũng phải thán phục với việc này [Ý muốn nhắc tới việc Kanye lên sân khấu giật micro của Taylor Swift tại MTW Awards 2009]. Chris Rock đã ứng xử một cách tuyệt vời khi đóng vai một người bị tát trên sân khấu Oscar. Anh ấy thậm chí còn không nhúc nhích. Người nhện ngồi dưới, Aquaman cũng vậy, Catwoman ở đó, vậy mà không có một siêu anh hùng nào giúp Chris Rock".