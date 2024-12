BTC concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội xin lỗi khán giả BTC concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội xin lỗi khán giả

Nhà sản xuất "Anh trai say hi" xin lỗi sau sự việc một nữ khán giả cầm mic xin dừng chương trình nhằm cứu người bị ngất xỉu.