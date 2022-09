BTC Miss Grand Vietnam 2022 xin lỗi vì sự cố khiến phần thi bikini trễ giờ

Mới đây, dàn thí sinh bước vào phần thi "Best In Swimsuit – Trang phục áo tắm" trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Theo đó, phần thi này được livestream trực tiếp trên trang fanpage chính thức cuộc thi.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 trong phần thi "Best In Swimsuit". (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Tuy nhiên, sau khi phần thi trang phục áo tắm kết thúc, phía BTC Miss Grand Vietnam 2022 vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả vì loạt sự cố xảy như: Phần thi diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến, không gian trình diễn bị chê không phù hợp, góc máy quay xấu…

Mới đây, đại diện BTC Miss Grand Vietnam 2022 đã lên tiếng xin lỗi khán giả: "BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả đã theo dõi và chờ đợi vòng thi "Best in Swimsuit" ngày hôm qua (19/9). Vì lý do trời mưa to từ trưa đến tận 16h chiều nên chúng tôi bắt đầu chương trình trễ hơn so với dự kiến.

Nhằm tạo không gian mới lạ cho phần thi này, chúng tôi quyết định chọn lựa khu vực hồ bơi làm sàn catwalk dành cho các thí sinh. Tuy nhiên, không gian bị ảnh hưởng do thời tiết cũng khiến cho mọi sự chuẩn bị của ban tổ chức trở nên không còn đẹp mắt như các bạn kỳ vọng. BTC xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ quý khán giả. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

Clip màn trình diễn của thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu bị chê bai thể hiện "quá lố". (Nguồn: Miss Grand Vietnam 2022)

Sau đêm thi "Best In Swimsuit", thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận không ít bình luận trái chiều. Theo đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi trình diễn được cho là không tập trung vào phần catwalk mà thêm thắt nhiều động tác múa tay gây rối mắt. Khán giả nhận xét màn trình diễn của thí sinh này là "quá lố", đồng thời khuyên cô nên biết tiết chế lại trong những phần thi tiếp theo.

Trước bình luận trái chiều, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã livestream gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô bật khóc cho biết: "Ngày nào về tôi cũng xem lại hết những gì mình làm, tốt xấu chỗ nào để còn sửa và luyện tập. Cho nên, mọi người góp ý thì tôi sẽ nhìn nhận theo hướng tích cực". Sau đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng đăng tải trên Instagram Story: "Châu xin lỗi mọi người!".

Phía BTC Miss Grand Vietnam 2022 cũng công bố kết quả Top 10 xuất sắc nhất trong phần thi trang phục áo tắm gồm: Nguyễn Anh Thư (SBD 113), Võ Thị Thương (SBD 490), Trần Thị Thùy Trâm (SBD 232), Đỗ Trần Tuệ Anh (SBD 400), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 208), Trần Tuyết Như (SBD 345), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 103), Chế Nguyễn Quỳnh Châu (SBD 228), Chu Lê Vi Anh (SBD 111), Vũ Thị Thảo Ly (SBD 340). Người đẹp chiến thắng giải thưởng này sẽ giành được tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Theo dự kiến, phần thi "National Costume – Trang phục dân tộc" trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23/9 tại TP.HCM. Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.