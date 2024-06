"Bữa Cơm Yêu Thương": Tuổi trẻ chọn sẻ chia lòng nhân ái

Sức trẻ nhiệt huyết

5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, tại “Bữa Cơm Yêu Thương” đã trở nên náo nhiệt với những suất ăn sáng được trao đi. Với sự hăng hái của các tình nguyện viên, từng suất xôi nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Công việc hôm nay được đẩy nhanh nhờ sự có mặt của rất nhiều các bạn trẻ tham gia. Họ mang theo nhiệt huyết và sức trẻ, không quản nắng nóng hay vất vả để mang đến những suất cơm ấm áp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Những đôi tay thoăn thoắt, những vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nguồn năng lượng đến từ các tình nguyện viên trẻ của chương trình “Bữa Cơm yêu Thương” còn “nóng” hơn tiết trời mùa hè Hà Nội. Thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi vào cuối tuần, những tình nguyện viên trẻ đã chọn ‘Bữa Cơm yêu Thương” là nơi để lan tỏa những giá trị nhân văn.

Các tình nguyện viên trẻ tham gia vào mọi công đoạn tổ chức chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Em Lưu Minh Trang (SN 2007, học sinh lớp 12 trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp) - một trong những tình nguyện viên tại “Bữa Cơm yêu Thương” chia sẻ: “Em cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội được giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi khi được nhìn thấy nụ cười nở trên môi bệnh nhân, hay được nghe những lời cảm ơn, em thấy ngày cuối tuần của mình thật ý nghĩa. Đó là những nguồn động lực to lớn để bản thân em tiếp tục đồng hành cùng “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Không chỉ tham gia hỗ trợ trao tặng cơm, các bạn còn dành thời gian trò chuyện, động viên tinh thần các bệnh nhân. Sự hiện diện và năng lượng tích cực của những tình nguyện viên trẻ đã mang lại niềm vui và hy vọng cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang phải đối mặt với bệnh tật và khó khăn.

“Sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của các bạn tình nguyện viên tại “Bữa Cơm Yêu Thương” thật sự đáng ngưỡng mộ. Các bạn trẻ không chỉ giúp đỡ về mặt nhân lực hậu cần mà còn mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân” - Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.

Dù thời tiết khắc nghiệt và công việc có đôi phần vất vả, những thành viên tại Phiên Chợ Trái Tim vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Các bạn trẻ cho biết sẽ tiếp tục tham gia và lan tỏa chương trình, lan tỏa đến nhiều bạn trẻ khác tham gia, cùng chung tay với “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Nhận được sự động viên từ chương trình, bà Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) - người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết: "Đây đã là mùa hè thứ 2 tôi được thưởng thức cơm của chương trình. Tại đây, thấy có các cháu nhỏ nhưng rất ngoan và lễ phép, đã tận tình mời chúng tôi từng suất cơm. Tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu đó của BTC chương trình".

Những khoảnh khắc ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” và “Chợ Quê”

5 giờ sáng thứ 7, từng suất xôi chả thơm ngon được trao đến tay bệnh nhân, người thân cùng người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại Phiên Chợ Trái Tim.

Sự hạnh phúc của người nhà bệnh nhân khi được thưởng thức những suất xôi ấm nóng ngay tại “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Ngay sau khi hoàn thành trao tặng xôi, các tình nguyện viên lập tức thực hiện khâu sơ chế rau củ quả. Mỗi thành viên đều tỉ mỉ sơ chế rau củ quả với mong muốn mang đến những bữa ăn thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất.

Với sức trẻ và lòng nhiệt thành của các tình nguyện viên, công việc sơ chế rau củ nhanh chóng được hoàn tất, chuẩn bị cho hơn 1.000 suất cơm trưa trao đến bệnh nhân và người thân.

Tiết trời Hà Nội oi bức đến ngạt thở nhưng trong căn bếp nhỏ của “Bữa Cơm yêu Thương”, 3 bếp lửa công nghiệp vẫn đang chạy hết công suất để nhanh chóng chuẩn bị những món ăn ngon lành, đầy đủ chất, trao đến những suất cơm trưa cho bệnh nhân và người thân.

Cùng với không khí tất bật trong công đoạn chuẩn bị của Chương trình “Bữa Cơm yêu Thương”, không khí tại tại “Chợ Quê” cũng rất nhộn nhịp với các món ăn sáng dân dã.

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành, các tình nguyện viên đang rất mong đợi sự xuất hiện của bệnh nhân và người thân, để bắt đầu trao tận tay những suất cơm trưa 0 đồng.

Trong suốt 62 tuần hoạt động, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã luôn đón nhận rất nhiều sự tin tưởng từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước.

Cầm chiếc cặp lồng thân thuộc trên tay, nhiều bệnh nhân có mặt từ sớm, mong chờ những suất cơm đong đầy yêu thương được trao đến tận tay.

Từng khay đồ ăn đã được bày biện ngăn nắp, chuẩn bị trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thực đơn hôm nay bao gồm: Thịt kho, trứng luộc, lạc rang, bí xanh luộc, canh cua mồng tơi và món chuối tráng miệng.

Mồ hôi lăn dài trên trán nhưng tất cả tình nguyện viên đều đang rất sẵn sàng để trao hơn 1.000 suất cơm 0 đồng đến với các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Người múc thịt, người đơm cơm, mỗi thành viên một nhiệm vụ, ai nấy đều ra sức nhanh chóng phục vụ, để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được thưởng thức những suất cơm thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất.

Không khí dần trở nên hối hả, những suất cơm 0 đồng liên tục được trao đến tận tay bệnh nhân và người thân.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tận tình điều phối để bệnh nhân, người thân nhanh chóng nhận được suất ăn.

Tại khu bàn ăn tại chỗ, ai cũng tấm tắc, gật gù khen bữa cơm trưa hôm nay thật ngon, thật đầy đủ chất. Những hình ảnh đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với những người làm chương trình.