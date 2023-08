Bùi Hà My: "Là gen Z, tôi tìm thấy hình ảnh của mình trong những tác phẩm của Lưu Quang Vũ"

Vào ngày 16/8 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gia đình hai cố tác giả phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt sẽ tổ chức Đêm thơ nhạc kịch mang tên "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Chương trình diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm sinh nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, 35 năm ngày mất cặp vợ chồng tài hoa bậc nhất của văn chương, kịch nghệ Việt Nam Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Nữ ca sĩ Bùi Hà My. (Ảnh: NVCC)

Bùi Hà My - nữ ca sĩ 19 tuổi sẽ tham gia chương trình và thể hiện hai ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ: Mắt một mí (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) và Phố ta (nhạc sĩ Lê Tâm). Chia sẻ với Dân Việt, cô cho biết, khi nhận lời mời tham gia chương trình, cô đã cảm thấy đây là một vinh dự vô cùng lớn: "Nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ từ lâu đã là một huyền thoại của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam. Tuy là một người trẻ thuộc thế hệ gen Z, chưa có nhiều trải nghiệm, tôi phần nào đồng cảm và dễ dàng tìm thấy hình ảnh của mình - những người trẻ tuổi thế hệ mới - trong các tác phẩm có tuổi đời hàng chục năm của ông. Tôi cùng với các nghệ sĩ đang rất mong chờ đến ngày được trình diễn các tác phẩm với với khán giả".

Bùi Hà My là nghệ sĩ trẻ nhất tham gia chương trình "Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi" vào ngày 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ nổi tiếng với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, Bùi Hà My còn từng khiến dư luận xôn xao với điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn đạt 9.5 vào năm 2022. Khi ngồi trên ghế nhà trường, "Hồn Trương Ba, da Hàng thịt" - vở kịch của Lưu Quang Vũ nằm trong chương trình học của lớp 12 đã mang lại cho cô nhiều thích thú và suy ngẫm.

"Tác phẩm này chính là khởi đầu cho hành trình tìm hiểu của tôi về nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ. Tôi nhận thấy, điều đặc sắc ở các tác phẩm của ông là với mỗi độ tuổi, độc giả sẽ đều tìm thấy cái hay riêng ở những khía cạnh khác nhau. Những chi tiết trong sáng tác của Lưu Quang Vũ luôn mang nhiều lớp ý nghĩa, vừa gần gũi với cuộc sống, vừa đầy giá trị nghệ thuật. Cũng bởi vậy, tôi vô cùng háo hức khi sắp được xem vở kịch này với sự trình diễn của Lucteam trong đêm - thơ nhạc - kịch "Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi" sắp tới".

Góp mặt trong chương trình lần này, Bùi Hà My hy vọng cô sẽ thổi làn gió mới trẻ trung, hiện đại vào các ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ.

"Tôi mong mình thể hiện đúng tinh thần và ý đồ của tác giả nhưng ở đó sẽ là một sự giao thoa giữa những tâm hồn nghệ sĩ vượt thời gian, bởi nghệ thuật ở bất cứ thời kỳ nào cũng phản ánh đời sống, và mang niềm vui tới cho khán giả. Với bản phối tuyệt vời từ Giám đốc âm nhạc Trần Đức Minh và ban nhạc của chương trình, tôi hy vọng khán giả sẽ thích thú với âm nhạc nói riêng và tận hưởng xuyên suốt đêm thơ nhạc kịch nói chung".

Bùi Hà My sinh năm 2004 tại Hà Nội. Cô thuộc đội của HLV Dương Khắc Linh trong gameshow truyền hình The Voice Kids 2015. Sở hữu chất giọng trong trẻo, đáng yêu và ngoại hình nổi trội, cô nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Sau chương trình, Hà My tiếp tục chính tỏ khả năng ca hát với những bản nhạc trong các bộ phim Bệnh viện ma, Nắng 1, Nắng 2.

Cô cũng có kênh Youtube riêng với nhiều bản cover ấn tượng. Bùi Hà My cho biết: "Hiện tại, tôi đang tập trung vào rèn luyện kỹ năng làm nghề cũng như tham gia các chương trình để tăng thêm vốn sống và sự dạn dĩ. Tôi cũng hi vọng sẽ sớm ra mắt sản phẩm mới và nhận được sự đón nhận từ phía công chúng".