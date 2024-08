Cả làng vùng hạ lưu sông Châu Me Đông ở Quảng Ngãi choáng vì rác, cá tôm chạy đi đâu mất hết Hạ lưu sông Châu Me Đông ở Quảng Ngãi, các loài thủy sản do dân nuôi đang bị "bức tử" bởi một thứ "kinh hoàng"

Tại hạ lưu sông Châu Me Đông, đoạn nằm trên địa bàn 2 xã Tịnh Hoà, TP Quảng Ngãi - Bình Châu, huyện Bình Sơn, (tỉnh Quảng Ngãi) rác thải sinh hoạt đủ các loại nằm giăng dài, nhiều điểm dồn từng đống "kinh hoàng", gây hoạ cho thuỷ sản nuôi của người dân và nhiễm nặng môi trường xung quanh.