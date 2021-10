Cà Mau: Ngày hội cua Năm Căn với những con cua to bự hy vọng kéo khách du lịch về "ăn chơi, khám phá"

Đổi mới để vươn lên

Cũng như nhiều lĩnh vực khác, ngành du lịch Cà Mau đã chịu nhiều tác động, các hoạt đồng gần như "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Để chủ động từng bước kích thích, khôi phục du lịch trong tình hình mới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể phục hồi, phát triển du lịch những tháng cuối năm, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Để duy trì và phát triển du lịch hậu dịch Covid-19, đã qua ngành du lịch Cà Mau đã có nhiều chính sách hỗ trợ, đồng thời cùng các doanh nghiệp du lịch đất Mũi đưa ra các phương án, sẵn sàng mở tour, tuyến đón khách tham quan trở lại.

Thời gian qua, loại hình du lịch sinh thái cộng đồng là điểm nhấn quan trọng, góp phần cùng với ngành du lịch Cà Mau đưa địa danh Ðất Mũi đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Một trong những điểm làm du lịch tiên phong mở tour, tuyến tham quan, trải nghiệm thực địa Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phải kể đến là khu du lịch Hoàng Hôn (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Du lịch sinh thái cộng đồng là điểm mạnh của du lịch Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

Theo ông Nguyễn Văn Hôn - Giám đốc Công ty Hoàng Hôn cho biết, dù trong thời điểm dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, tất cả các hoạt động đều gián đoạn, thế nhưng các nhà làm du lịch sinh thái cộng đồng Ðất Mũi đều đã chủ động tính đến phương án đầu tư khai thác các tuyến mới tham quan Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sau dịch.

"Người làm du lịch như chúng tôi phải luôn chủ động "tự đổi mới mình". Trong đó, không những chủ động trong thực hiện công tác phòng chống dịch mà còn chủ động cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, lên kế hoạch mở thêm nhiều tour, tuyến tham quan cho du khách…", ông Hôn cho hay.

Theo nhiều khu du lịch cộng đồng ở đất Mũi, các cơ sở, khu du lịch thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng chuyên môn để cập nhật thông tin, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình ngay khi ngành du lịch mở cửa trở lại sẽ sẵn sàng đón khách một cách an toàn, chủ động. Song song đó, chiến lược tiêm vaccine cho toàn dân cần phải đẩy mạnh hơn nữa để đất Mũi nói riêng và Cà Mau nói chung trở thành điểm đến an toàn.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các công ty lữ hành không nhận khách, tạm đóng cửa, chỉ duy trì hoạt động nội bộ cầm chừng. Trong thời gian này, ngành du lịch tập trung thực hiện và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ khó khăn cho Hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch trên toàn tỉnh.

Song song với đó, các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch Cà Mau cũng được tăng cường qua các trang thông tin điện tử; tiếp tục duy trì và phát triển Cổng thông tin du lịch Cà Mau và các trang mạng xã hội (facebook, fanpage "Du lịch Mũi Cà Mau"); kiểm tra, sửa chữa các bảng quảng cáo du lịch trên các tuyến đường; hỗ trợ các cơ sở hoạt động lĩnh vực du lịch quảng bá các dịch vụ qua Cổng thông tin du lịch…

Ông Trần Hiếu Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dù các hoạt động du lịch tạm ngưng nhưng ngành du lịch đã tận dụng "khoảng nghỉ" này để tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng và xây dựng sản phẩm du lịch mới tại các điểm du lịch, hộ du lịch cộng đồng; cơ sở lưu trú du lịch.

Từ đó hướng đến đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến với Cà Mau. Hiện nay, ngành sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình phòng chống dịch không chỉ trên địa bàn mà tất cả các địa phương khác để có thể đưa ra những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế…

Ngày hội cua Năm Căn hứa hẹn là điểm nhấn

Cũng theo ông Hùng, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước kích thích, phục hồi hoạt động du lịch, mục tiêu nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương thời kỳ hậu đại dịch.

Nghề nuôi vỗ béo cua mẹ ở Năm Căn. Ảnh: Chúc Ly.

"Trong thời gian tới chúng tôi sẽ rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình xúc tiến du lịch; Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 và các hoạt động trong những tháng cuối năm 2021; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển du lịch năm 2022.

Các sự kiện, hoạt động quảng bá xúc tiến gắn với công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời. Đặc biệt, các hoạt động được triển khai phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, phù hợp trong điều kiện bình thường mới", ông Hùng thông tin.

Theo đó, đối với cơ sở lưu trú, khu, điểm, hộ kinh doanh du lịch phải đảm bảo các tiêu chí: cơ sở được quản lý an toàn, cơ sở phục vụ khách an toàn, điều kiện làm việc của nhân viên an toàn và tiếp nhận khách an toàn; Công ty lữ hành phải đảm bảo các tiêu chí: phòng, chống dịch an toàn; đón khách an toàn; điều kiện làm việc của nhân viên an toàn; điều kiện tổ chức tour an toàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, chủ động trong việc chỉnh trang cơ sở vật chất, tuyển chọn nguồn nhân lực; sáng tạo xây dựng sản phẩm mới để thúc đẩy khôi phục thị trường du lịch sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ổn định.

Dự kiến trong 7 ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện: cuộc thi chạy Marathon tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau với chủ đề "Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại" Cà Mau 2021.

Cùng thời gian, địa điểm này là "Ngày hội ẩm thực Ðất Mũi". Tiếp nối là sự kiện "Ngày hội cua Năm Căn gắn với văn hoá ẩm thực Cà Mau" được tổ chức tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

Nông dân Cà Mau thu hoạch cua ở vuông. Ảnh: Chúc Ly.

Một trong những sự kiện đặc trưng là "Ngày hội cua Năm Căn gắn với văn hóa ẩm thực Cà Mau", với hàng chục món ăn chế biến từ cua.



Bên cạnh đó là trưng bày các hình ảnh về quê hương Cà Mau, các sản phẩm thủy hải sản tươi sống, sản phẩm OCOP; tổ chức các trò chơi dân gian. Ngoài ra, tổ chức trải nghiệm du lịch cộng đồng với chủ đề "Một ngày làm ngư dân".

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở cũng sẽ tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau (đợt 2) nhằm xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hoá, con người và các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau dành cho đại diện các công ty lữ hành, báo, đài…

Trong 4 tháng qua, ngành du lịch tỉnh Cà Mau gần như "đóng băng" vì đại dịch, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu du lịch. Theo kế hoạch năm 2021, Cà Mau sẽ đón khoảng 1.860.000 lượt du khách. Đến thời điểm này tổng lượt khách đạt trên 670.000 lượt, giảm hơn 27% so cùng kỳ 2020 (923.927) và chỉ đạt 36% so kế hoạch năm.