Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với CEO Nguyễn Phương Hằng

Theo nguồn tin của Dân Việt, sáng nay (25/10), ca sĩ Vy Oanh đã cùng luật sư của mình đã đến Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) vì hành vi xem thường pháp luật, liên tục đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Vy Oanh có mặt tại Công an TP.HCM sáng 25/10 để nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo nguồn tin, trong đơn yêu cầu khởi tố, ca sĩ Vy Oanh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream từ ngày 16/5 đến 9/10 có nội dung liên quan đến cô.

Tại những buổi phát sóng trực tiếp (livestream) này, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, quy chụp, không có căn cứ để vu khống, lăng mạ, xúc phạm nữ ca sĩ. Đáng nói, bà Phương Hằng liên tục sử dụng từ "đẻ thuê", "làm gái bao", "làm bé", "giật chồng", "zĩ dãng zơ záy dễ gì giấu diếm" (dĩ vãng dơ dáy)… để nói về nữ ca sĩ.

Ngoài ra, ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời Vy Oanh lên làm việc sau khi nữ ca sĩ nộp đơn tố cáo đối với bà Hằng, nhưng ngày 3/10, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội. Cụ thể, bà Phương Hằng đã nói: "Vy Oanh nó thưa tôi là nói nó đẻ thuê, rồi lên công an thì nói nó đưa khai sinh ra, khai sinh không có cha, chồng nó thì kết hôn sau này nên công an phải đuổi nó về, trời ơi nhục ơi là nhục. Ca sĩ Vy Oanh không có đẻ thuê mà không có cha…".

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream "đụng chạm" đến ca sĩ Vy Oanh. Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi livestream ngày 9/10, bà Nguyễn Phương Hằng cùng người được giới thiệu là luật sư Nguyễn Đình Kim và tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê.

Theo nữ ca sĩ, bà Phương Hằng và những người này đã thông qua vấn đề đẻ thuê để công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của cô, cho rằng nữ ca sĩ là kẻ "giật chồng", là người xâm phạm vào cuộc hôn nhân trước đó của người chồng hiện tại...

"Cả 3 người (bà Hằng, luật sư Kim và tiến sĩ Quân), "kẻ tung, người hứng" một cách say mê, với hình ảnh cười cợt, giọng điệu chế giễu, đã hạ nhục tôi bằng thái độ hả hê, cợt nhả" - nữ ca sĩ nêu trong đơn đề nghị khởi tố vụ án.

Chính vì những hành vi đó, ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu xâm phạm vào các tội "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", nên ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Trước đó, vào ngày 19/10, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (sinh 1977, nhà báo công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết đã gửi đơn tới Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm người khác.

Theo bà Hàn Ni, trong suốt 7 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok và các trang thông tin điện tử để liên tục phát sóng trực tiếp (livestream) chửi bới, lăng mạ nhiều tổ chức, cá nhân.

Trong đó, có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và Công an tỉnh Bình Dương, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài, văn nghệ sĩ, báo chí, luật sư… và bản thân bà Hàn Ni. Bà Hằng đã dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ, vu khống, chà đạp danh dự, phẩm giá bằng thủ đoạn "thêu dệt" ra những câu chuyện, những thông tin hoang đường.