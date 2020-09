Cá voi sát thủ mẹ từng mang xác con suốt 17 ngày qua đại dương, nay mới sinh con non

Cá voi sát thủ mẹ và con non mới được quan sát gần đây.

Con cá voi sát thủ 21 tuổi tên Tahlequah, hay còn gọi là J35, mới sinh con non vào ngày 4.9 tại eo biển Juan de Fuca, nằm giữa bang Washington và đảo Vancouver, theo Daily Mail.

Tahlequah trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 2018, khi nó bơi quãng đường 1.600km trên biển suốt 17 ngày, mang theo xác con non. Cá voi sát thủ non chết vài giờ sau khi sinh, nhưng Tahlequah luôn cố gắng giữ xác con khỏi chìm xuống đáy biển.

Hồi tháng 7, các nhà nghiên cứu nhận thấy cá voi sát thủ Tahlequah đang mang thai, vì có kích thước lớn hơn bình thường.

Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Cá voi (WRC), Tahlequah và con non tên J57 đều khỏe mạnh. "Con của nó dường như rất lanh lợi, bơi hoạt bát bên cạnh mẹ trong ngày thứ hai sau khi chào đời", các nhà nghiên cứu cho biết.

“Hi vọng môi trường biển ở Mỹ có thể giúp cá voi sát thủ mẹ và con non sinh trưởng tốt. Quần thể cá voi sát thủ Southern Resident tương đối nhỏ, nên mỗi ca sinh này đều mang ý nghĩa rất quan trọng”, các nhà quan sát nói.

Quần thể cá voi sát thủ Southern Resident nguy cấp hiện nay chỉ có 73 con. Tất cả đều nằm trong danh sách bị đe dọa, nghĩa là mỗi cá thể mới chào đời đều rất quan trọng.

Năm 2018, Tahlequah từng sinh con nhưng con non qua đời không lâu sau đó.

Theo các chuyên gia, cá hồi khan hiếm, căng thẳng vì những cơn đói là nguyên nhân cá voi sát thủ ở khu vực này sinh sản kém.

Cá voi sát thủ cũng bị đe dọa bởi ô nhiễm và tiếng ồn do tàu thuyền qua lại tạo ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đi săn.

WRC hiện chưa xác định được giới tính của con non, nói rằng cần có thời gian để quan sát thêm.

“Chúng tôi chỉ mới quan sát cá voi sát thủ mẹ và con non trong vài phút. Hi vọng con non lần này sẽ sinh trưởng tốt”, WRC nói.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu bày tỏ quan ngại vì 3 con non trong đàn trông khá gầy, bao gồm cả con non mới sinh.

“Chúng có lẽ đã phải rất vất vả để kiếm ăn, ít có thời gian tương tác với nhau”, WRC cho biết.

Cá voi sát thủ là động vật ăn thịt phân bố rộng rãi ở các đại dương trên thế giới. Cá voi sát thủ trưởng thành có thể nặng đến 6 tấn, dài từ 7 - 10 m.

Chúng là loài đứng đầu chuỗi thức ăn và thường đi săn theo đàn. Cá mập đi săn đơn độc cũng không phải là đối thủ của cá voi sát thủ.