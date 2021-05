Các thành phố ở Mỹ đối diện với nỗi lo mất 36 triệu cây xanh mỗi năm

Cây xanh rất quan trọng với cuộc sống của con người

Độ che phủ của cây xanh ở các thành phố của Mỹ đang ngày bị thu hẹp. Một nghiên cứu được Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ công bố năm ngoái cho thấy chúng ta đã mất 36 triệu cây mỗi năm ở thành thị và nông thôn trong khoảng 5 năm đổ lại đây, giảm 1% từ năm 2009 đến năm 2014.

David Nowak, nhà khoa học cấp cao của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nếu chúng ta tiếp tục những thói quen xấu, "các thành phố sẽ nóng lên và ô nhiễm hơn, gây ảnh hưởng đến chính chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Nowak cho biết có nhiều lý do khiến tán cây của chúng ta suy giảm, bao gồm bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, côn trùng và bệnh tật. Nhưng một trong những lý do khiến cây mất đi mà con người có thể kiểm soát được là do sự phát triển.

Nowak cho biết: "Chúng tôi thấy tán cây bị hoán đổi để phục vụ cho những mục đích khác, khi chúng tôi nhìn vào các bức ảnh, những rừng cây đã được thay thế bằng một bãi đậu xe hoặc một tòa nhà".

Nowak cho biết hơn 80% dân số Hoa Kỳ sống ở các khu vực thành thị và hầu hết người Mỹ sống trong các khu vực có rừng dọc theo bờ biển Đông và Tây.

"Mỗi khi làm đường hay xây một tòa nhà mới, họ chặt cây hoặc trồng thêm cây thì không chỉ ảnh hưởng đến vị trí đó mà ảnh hưởng đến cả khu vực".

Nghiên cứu đặt giá trị về sự mất mát của cây dựa trên vai trò của cây trong việc loại bỏ ô nhiễm không khí và tiết kiệm năng lượng.

Giá trị mất mát lên tới 96 triệu đô la một năm.

Cây xanh giúp giảm nhiệt độ.

Nowak liệt kê 10 cây lợi ích mang lại cho xã hội:

Giảm nhiệt độ: Cây xanh cung cấp bóng mát cho nhà ở, cao ốc văn phòng, công viên và đường xá, làm mát nhiệt độ bề mặt. Chúng cũng hấp thụ và làm bay hơi nước, làm mát không khí xung quanh. "Chỉ cần đi bộ dưới bóng cây vào một ngày nắng nóng. Bạn không thể lấy được thứ đó từ cỏ", Nowak nói. Để có được toàn bộ lợi ích về nhiệt độ, độ che phủ của tán cây nên vượt quá 40% diện tích được làm mát, theo một nghiên cứu gần đây trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Các tác giả viết: "Một khu phố duy nhất sẽ cần được bao phủ gần một nửa bởi một mạng lưới xanh tươi của cành và lá".

Giảm ô nhiễm không khí: Cây xanh hấp thụ carbon và loại bỏ các chất ô nhiễm từ bầu khí quyển.

Giảm phát thải năng lượng: Cây xanh giúp giảm chi phí năng lượng 4 tỷ USD mỗi năm, theo nghiên cứu của Nowak. "Bóng mát của những cây xanh trên các tòa nhà giúp giảm chi phí điều hòa. Bây giờ các tòa nhà đang nóng lên đồng nghĩa với việc sẽ phải sử dụng điều hòa nhiều hơn và phải đốt nhiều nhiên liệu hơn từ các nhà máy điện, vì vậy ô nhiễm và lượng khí thải tăng lên. "

Cải thiện chất lượng nước: Cây xanh đóng vai trò như bộ lọc nước, lấy nước bẩn trên bề mặt và hấp thụ nitơ và phốt pho vào đất.

Giảm lũ lụt: Cây cối giảm lũ lụt bằng cách hấp thụ nước và giảm lượng nước chảy tràn vào các con suối.

Giảm tiếng ồn: Cây cối có thể làm chệch hướng âm thanh, một lý do khiến bạn sẽ thấy cây xanh nằm dọc theo đường cao tốc, dọc theo hàng rào và giữa các con đường. Chúng cũng có thể thêm âm thanh thông qua tiếng chim hót và gió thổi qua lá, những tiếng ồn có lợi cho tâm lý.

Bảo vệ khỏi bức xạ tia cực tím: Cây cối hấp thụ 96% bức xạ tia cực tím, Nowak cho biết.

Mỗi người nên có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Cải thiện sức khỏe con người: Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với thiên nhiên và sức khỏe tinh thần và thể chất tốt hơn. Một số bệnh viện trồng thêm cây cho bệnh nhân khi biết kết quả của những nghiên cứu này. Các bác sĩ thậm chí còn chỉ cho trẻ em và gia đình đi bộ nơi có nhiều cây xanh, việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp làm giảm huyết áp và hormone căng thẳng. Và các nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc sống gần các khu vực xanh có tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Môi trường sống của động vật hoang dã: Các loài chim dựa vào cây để làm nơi trú ngụ, thức ăn và làm tổ. Trên toàn thế giới, rừng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho đời sống động vật.

Nowak nói rằng cây cối cũng có những nhược điểm, chẳng hạn như dị ứng phấn hoa hoặc cành đổ trong bão lớn. Tuy nhiên, ông nói, có nhiều cách các thành phố và quận có thể quản lý cây xanh để giúp cộng đồng phát triển. "Bạn không thể chỉ nói 'chúng ta sẽ không có rừng.' Chúng tôi cũng có thể quản lý và làm việc với những cái cây. "

Nowak nói rằng chúng tôi có thể thiết kế và quản lý các tán cây ở các thành phố của mình để giúp "cải thiện không khí, cải thiện nguồn nước và cải thiện hạnh phúc của chúng ta."

Rừng đô thị đặc biệt cần sự giúp đỡ của chúng ta để thay thế những cây bị đổ. Không giống như các vùng nông thôn, rất khó để cây xanh tự tái sinh trong môi trường thành phố với quá nhiều nhựa đường.

"Đó là lý do tại sao cộng đồng phải vào cuộc và trồng cây vì những khu vực này không còn tự nhiên nữa."

Công việc không hoàn thành khi cây non bén rễ. Các tổ chức như Trees Atlanta và các tình nguyện viên của họ dự định phần lớn thời gian trong năm để chăm sóc những cây non này cho đến khi chúng đủ trưởng thành để tự phát triển.

"Chúng tôi cố gắng cắt tỉa cây trong 10 năm để đảm bảo chúng có được cấu trúc khỏe mạnh." Levine cho biết thêm. "Chúng tôi cũng phủ thêm lớp phủ xung quanh cây để giữ độ ẩm cho mặt đất để cây không bị khô. Chúng tôi phải rất kiên nhẫn với việc trồng cây xung quanh các khu vỉa hè"

Biện pháp bảo vệ cây xanh:

Bảo vệ cây trong khuôn viên nhà: Nowak cho biết bước đầu tiên là chăm sóc cây cối trong khuôn viên của chính bạn. "Chúng ta trả tiền cho ngôi nhà của mình, vì vậy chúng ta phải giữ gìn chúng. Nhưng bởi vì chúng ta không trả tiền cho thiên nhiên nên chúng ta không cần phải làm thế. Và điều đó không nhất thiết đúng."

Tỉa những cành chết: Nếu chúng nhỏ, hãy tự làm hoặc thuê công ty. Nowak cho biết nguy cơ những cành cây to làm hư hại ngôi nhà của bạn sẽ giảm đáng kể khi có dịch vụ chăm sóc cây cối.

Chú ý nơi cây có thể gặp sự cố: Thông thường, bạn có thể quan sát khi có điều gì đó không ổn, chẳng hạn như khi gãy cành hoặc khi nấm mọc ở gốc hoặc trên cây. Bạn cũng có thể thuê người chăm sóc cây để kiểm tra cây hàng năm. Hoặc có thể liên hệ với văn phòng khuyến nông địa phương để được tư vấn.

Để cây cối phát triển trong khuôn viên nhà của bạn: Mặc dù thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, nhưng đó là cách để có được sân vườn mát hơn và giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình. Đây cũng là một cách tiếp cận không tốn kém để kiểm soát lũ lụt và tiếng ồn.

Nowak nói rằng anh ấy bật cười khi hàng xóm thắc mắc tại sao tài sản của họ không có thêm cây xanh, bởi vì "Tôi nghe thấy mọi người đang chạy máy cắt cỏ của họ." Hạt giống rụng cần có cơ hội để cấy ghép và việc cắt cỏ liên tục sẽ ngăn chặn điều đó. Nếu bạn không thích nơi cây con đang phát triển, bạn có thể đào nó lên và trồng nó hoặc một cây mới ở nơi bạn thích.

Giáo dục và tham gia về các mô hình bảo vệ môi trường: Nhiều thành phố có các quy định về cây nhằm bảo vệ những cây cổ thụ. Bạn có thể tham gia bằng cách tham dự các cuộc họp của hội đồng thành phố. Bạn cũng có thể giúp thành phố của mình trồng cây bằng cách tham gia các nhóm phi lợi nhuận tại địa phương.