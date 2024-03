Các thành viên của nhóm nhạc thành công bậc nhất showbiz Việt một thời đi về đâu sau khi tan rã?

Nhóm nhạc 365 được thành lập vào tháng 9/2010, gồm 5 thành viên: Isaac, Will, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm và Tronie Ngô, dưới sự quản lý của Ngô Thanh Vân. Theo đuổi dòng nhạc R&B, pop và hip hop, nhóm nhanh chóng chinh phục số đông khác giả với nhiều ca khúc được yêu thích như Nơi anh không thuộc về, Hai cô tiên, Oh my love, Bống bống bang bang...

Nhóm nhạc 365 thời điểm còn hoạt động. (Ảnh: TL)

365 cũng được coi là nhóm nhạc tiệm cận hình thức phát triển của nền giải trí Hàn Quốc bậc nhất, với việc chăm chút về hình tượng các thành viên, có fanclub hoạt động thường xuyên, quy củ, thu hút đông đảo thành viên tham dự. Tuy nhiên, sau 6 năm, nhóm chính thức tan rã (riêng Tronie Ngô rời nhóm từ 2013). 5 chàng trai hiện phát triển con đường riêng của mình trong làng giải trí.

Isaac

Isaac tên thật là Phan Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988. Anh là trưởng nhóm nhạc, cũng là thành viên có lượng fan đông đảo bậc nhất của nhóm. Sau khi rời 365, Issac đánh dấu sự nghiệp solo bằng MV Get down, tiếp đó là Anh sẽ về sớm thôi và Tôi đã quên thật rồi, Giá ngày đầu đừng nói thương nhau, Cất em vào tâm tư... Các ca khúc này đều nhận được những thành công nhất định. Ngoài pop, R&B, anh cũng thử nghiệm ở thể loại nhạc điện tử.

Isaac đạt được nhiều thành công sau khi tách nhóm. (Ảnh: FBNV)

Với ngoại hình điển trai, Isaac thử sức qua các vai diễn điện ảnh tại các bộ phim Gia sư nữ quái, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Song lang... Vai diễn đầu tay (nhân vật thái tử Hiếu Long) trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã giúp Isaac vinh dự mang về giải thưởng A Rising Star từ lễ trao giải Ngôi sao châu Á nằm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Busan 2016.

Isaac cũng tham gia nhiều gameshow truyền hình, chương trình giải trí lớn. Tại những lần xuất hiện, anh luôn cho thấy mình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, có chọn lọc.

S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Anh tốt nghiệp THPT và trung cấp múa tại Trường cao đẳng Múa TP.HCM năm 18 tuổi.

S.T Sơn Thạch ghi dấu ấn với khả năng vũ đạo nổi bật. (Ảnh: FBNV)

Với thế mạnh vũ đạo điêu luyện, sau khi nhóm tan rã, S.T hoạt động solo, tham gia nhiều chương trình và đạt được nhiều thành tích đáng kể như: quán quân Bước nhảy hoàn vũ (2016), giải Vàng chương trình Hòa âm ánh sáng (2017), giải Rising Star - giải thưởng World Star Awards của Hàn Quốc (2019)... Trong sự nghiệp âm nhạc, anh cũng lần lượt ra các ca khúc như: Tình yêu tuyệt vời, Em là của anh, Thật xa thật gần, Say nắng...

Gần đây, S.T Sơn Thạch trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi nhiều tin đồn khẳng định anh hẹn hò với một nam doanh nhân có tiếng trong giới giải trí.

Will

Will tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1989. Trước khi ra mắt là thành viên của nhóm nhạc 365Daband, Will đã từng thu âm ca khúc và đăng tải lên các trang mạng yêu nhạc với tên Willxcute hay Will-x. Sau kh nhóm tan rã, Will nhanh chóng thành công trong vai trò diễn viên với vai Tony - chàng thư sinh tóc vàng điển trai trong Em chưa 18, bộ phim đạt kỷ lục phòng vé của làng phim Việt năm 2017.

Will từng tạo cơn sốt khi tham gia phim "Em chưa 18". (Ảnh: FBNV)

Tiếp đó, anh cho ra mắt MV Nơi ta chờ em. Chất giọng cuốn hút, giai điệu ngọt ngào giúp ca khúc nhanh chóng giành được vị trí cao trên các bảng xếp hạng. Tiếp đó, Will cũng thành công với bản hit Tận cùng nỗi nhớ (hát cùng Hansara).

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Will cho biết: "Tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, khủng hoảng ngay từ những ngày đầu bước ra hoạt động solo, nhất là về tài chính. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi hiện tại không nói là dư giả nhưng nói nghèo là nói dối, chính xác là đủ ăn đủ sống, đủ chu cấp cho gia đình chứ không khó khăn như trước".

Jun Phạm

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, anh sinh năm 1989. Khi hoạt động độc lập lại gặt hái kha khá thành quả. Năm 2017, anh giành quán quân Gương mặt thân quen, đóng phim Cô gái đến từ hôm qua và thắng giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất.

Jun Phạm và cuốn sách anh mới ra mắt năm 2023. (Ảnh: FBNV)

Sau đó Jun nhận giải Vàng Nhà biên kịch tài năng với tác phẩm Gia vị nhân gian, anh cũng đảm nhận 2 vai chính trong phim điện ảnh Về quê ăn Tết và 100 ngày bên em.

Jun Phạm cũng là nghệ sĩ hiếm hoi ghi được nhiều dấu ấn ở khả năng viết lách. Anh từng cho ra mắt các truyện ngắn Nếu như không thể nói nếu như; Thức dậy anh vẫn là mơ. Năm 2023, anh ra mắt cuốn sách Xứ sở miên man với MV cùng tên do Vy Vy sáng tác

Jun Phạm từng chia sẻ: "Không có hit, tôi nhiều khi cũng tự hỏi làm sao mình có thể tồn tại ở showbiz này được. Tuy nhiên, mỗi năm, tôi vẫn có những dấu ấn riêng. Tôi cảm thấy bản thân gặp nhiều may mắn".