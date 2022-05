Thị trường văn phòng dần khởi sắc

5 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM dần khôi phục sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trong đó, phân khúc văn phòng có nhiều tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu thuê văn phòng đang quay trở lại ổn định, được thúc đẩy bởi nền kinh tế đang dần đạt đà tăng trưởng.

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, tại khu vực TPHCM, giá thuê trung bình tăng 0,5% theo quý nhưng vẫn giữ ổn định theo năm. Cụ thể, giá thuê hạng A tăng nhẹ 0,6% theo quý và 0,2% theo năm, đạt mức 59,1 USD/m2/tháng.

Trong khi đó, giá thuê hạng B được ghi nhận ở mức 34 USD/m2/tháng, tăng 1,1% theo quý và 0,5% theo năm. Điều này cho thấy giá thuê đang dần trở lại xu hướng tăng khi các hoạt động kinh doanh dần hồi phục trong điều kiện bình thường mới hậu Covid.

Văn phòng cho thuê tại TP.HCM dần khởi sắc sau dịch. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch VNO Group (Hệ thống văn phòng cho thuê) nhận định: "Quỹ đất hiện nay tại các quận trung tâm khan hiếm, không có nhiều tòa nhà mới, sức thuê yếu thì nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang kinh doanh online. Giá cho thuê trong thời gian tới sẽ trở nên cạnh tranh hơn".

Cùng với sự gia tăng về giá thuê, nguồn cung văn phòng cho thuê tại TP.HCM cũng được cải thiện. Theo đó, trong quý 1 năm 2022, Cushman & Wakefield ghi nhận sự gia nhập thị trường của hai dự án CMC Creative (quận 7) và Pearl 5 (quận 3), góp phần đưa tổng diện tích văn phòng tại TPHCM lên 1.400.100m2.

Lượng hấp thụ thực của văn phòng hạng A và B tại TP.HCM trong quý 1 đạt hơn 24.000 m2, gấp rưỡi so với quý trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Diện tích hấp thụ này chủ yếu đến từ các dự án mới, đóng góp 29% tổng lượng hấp thụ. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của hạng A và B là 89,7%.

Bà Trang Bùi - Tổng Giám Đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết thời gian qua, mục đích mở rộng văn phòng chiếm 56% tổng lượng giao dịch, chủ yếu các khách thuê đang nhắm đến khu Đông và Nam của thành phố. Trong đó, giao dịch cho thuê văn phòng chủ yếu đến từ các nhóm ngành: Phát triển phần mềm (19%), bán lẻ (16%), ngân hàng (10%), logistics (16%) và e-commerce / fintech (16%) và các ngành khác (23%).

Đến năm 2025, TP.HCM dự kiến sẽ có hơn 400.000 m2 sàn văn phòng sẽ được ra mắt, đến từ những dự án nổi bật ở quận 1, quận 2 và quận 7 như Cobi Towers I & II, Techcombank Tower, The Sun Tower, IFC One, The Hallmark, The Nexus, The Crest Tower B.

Xu hướng văn phòng linh hoạt lên ngôi

Hiện tại, các tập đoàn quốc tế gia nhập thị trường TP.HCM yêu cầu không gian chất lượng, tầm nhìn bao quát và vị trí trung tâm mang tầm khẳng định vị thế để thu hút khách hàng và nhân tài. Đồng thời, xu hướng văn phòng linh hoạt cũng lên ngôi khi các khách hàng ngày càng quan tâm về tính năng động của môi trường làm việc.

Mô hình làm việc linh hoạt và tự chủ đang thu hút khách thuê. Ảnh: H.T

Theo bà Trang Bùi, mô hình làm việc linh hoạt và tự chủ này giúp việc tuyển dụng nhân tài dễ dàng hơn khi khoảng cách địa lý không còn là yếu tố quan trọng nhất đối với cả người lao động và người thuê, giảm được khá nhiều các loại chi phí hỗ trợ nhà ở, xăng xe phát sinh nếu có.

Không chỉ vậy, trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng cao và vẫn tồn tại nhiều nút thắt kẹt xe cao điểm ở các trung tâm văn phòng khu vực quận 1, quận 2 và quận 7, mô hình này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết".

Bà Trang cho hay, thách thức đặt ra đối với chủ nhà và khách thuê văn phòng là làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhân viên lựa chọn đến văn phòng khi họ dần mong đợi và yêu cầu nhiều hơn một tòa nhà hạng A với tầm nhìn tuyệt vời.

Họ cần thêm những tiện nghi xung quanh như gửi xe tiện lợi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe như gym, spa, khu vực bán lẻ đa dạng hàng quán và không gian xanh như công viên, vườn treo hay cây xanh trong chính không gian văn phòng đễ tạo cảm giác thoải mái. Một số doanh nghiệp với số lượng nhân viên lớn đã chủ động tích hợp căn tin phục vụ thức ăn và đồ uống trong chính khu vực công ty, điều này nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người lao động.

Nhu cầu văn phòng làm việc kèm theo các tiện ích . Ảnh: H.T

Theo chuyên gia Cushman & Wakefield, sự phức tạp do đại dịch toàn cầu mang lại đã đòi hỏi các nhân viên và tổ chức phải thích ứng đế có thể giữ chân người lao động và khuyến khích họ quay lại văn phòng. Nơi làm việc của tương lai sẽ là một hệ sinh thái mang lại nhiều lựa chọn cho người lao động cả về loại không gian làm việc, thời gian làm việc đến các tiện ích xung quanh văn phòng.



Cũng theo chuyên gia Cushman & Wakefield, mô hình làm việc nửa tuần ở văn phòng đang trở nên phổ biến hơn, nhất là trong những doanh nghiệp thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các công ty tại Việt Nam đang chú trọng bổ sung thêm không gian đa dạng như buồng một người cho nhân viên cần tập trung cao độ, bàn dài đặt trong không gian linh hoạt đế khuyến khích hợp tác và giao lưu giữa các team, không gian giải trí và chăm sóc sức khỏe như gym và phòng nghỉ.

"Có thể thấy, đối với doanh nghiệp, văn phòng là một công cụ thiết yếu trong việc giữ chân và tuyển dụng nhân tài cũng như truyền đạt thương hiệu và văn hóa của công ty", chuyên gia Cushman & Wakefield nhận định.