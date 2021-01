Cán bộ công chức “hết cửa” bia rượu giờ nghỉ trưa

Bà Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, (Bộ Y tế): Lãnh đạo cơ quan là người giám sát

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 để đi vào cuộc sống đòi hỏi cần phải có thời gian. Đối với cơ quan tổ chức Nhà nước, lãnh đạo phải là người giám sát cán bộ về việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc.

Nếu cán bộ công chức, viên chức không thực hiện, vi phạm quy chế nội quy của cơ quan thì có thể đánh giá, xếp loại và có hình thức kỷ luật, xử phạt kịp thời. Nếu trường hợp cán bộ uống rượu bia trong thời gian làm việc, không may bị xử phạt liên quan đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, các cơ quan chức năng cũng phải xem xét xử lý nghiêm minh để tạo tính răn đe.

Song song với đó, cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền, vận động và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được sử dụng rượu bia tại nơi làm việc, trong thời gian làm việc. Các thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan đơn vị phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những cán bộ uống rượu bia trong giờ làm việc.

Ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Siết quản lý nhân sự trong các cơ quan

Quy định cán bộ công chức, viên chức không được uống rượu bia trong trường hợp nào cũng đã từng được đề cập đến tại Chỉ thị 26/TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Tuy nhiên văn bản này mới chỉ có tính chất khuyến cáo và được áp dụng không triệt để. Nay Luật Phòng chống tác hại rượu bia đã có hiệu lực pháp luật, cùng với những quy định cụ thể của chính phủ và các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương thì việc quản lý rượu bia đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước sẽ được thực hiện tốt hơn.

Luật Phòng chống tác hại rượu bia đã quy định rất cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của Nhà nước, của tổ chức xã hội, của gia đình trong việc phòng chống tác hại rượu bia. Những quy phạm pháp luật này đã có hiệu lực pháp luật và bắt buộc phải thực hiện trong đời sống xã hội.

Nếu ở cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình nào, cơ sở kinh doanh nào mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý bằng các chế tài của pháp luật như Luật Công công chức; Luật Viên chức và các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh trái phép.

Hồng Nhân (ghi)