Ngày 31/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc.

Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại một số cơ quan, đơn vị chưa được khắc phục; công tác phối hợp, xử lý công việc chưa chặt chẽ, kịp thời, nhiều công việc còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh chưa được coi trọng, tình trạng đùn đẩy, né tránh trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan phối hợp vẫn xảy ra dẫn đến công việc kéo dài, gây cản trở công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Trước tình trạng nêu trên, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có chỉ đạo các đơn vị dưới quyền về tăng cường trách nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, các cấp.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

Tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị Đà Nẵng chưa được khắc phục. Ảnh: Đình Thiên

Đồng thời, xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý CBCCVC có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cần xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, nhất là đối với nhiệm vụ, công việc và hồ sơ giải quyết, xử lý còn chậm, trễ trên các lĩnh vực như: đầu tư công, đất đai, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân...; tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp đã xử lý chậm, trễ; có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng

"Phải có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng. Không đánh giá hoàn thành xuất sắc, tốt đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đế nhiều công việc trễ hạn mà không có lý do chính đáng. Không đánh giá hoàn thành xuất sắc, tốt đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đế nhiều công việc trễ hạn mà không có lý do chính đáng.", ông Chinh nêu.



Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tổ chức rà soát, tranh tra, kiểm tra, trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật đế ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

"Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Chinh lưu ý.