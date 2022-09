Trường hợp luân chuyển, điều động nhưng không được hỗ trợ

Ngày 20/9, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2022 và thay thế Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn.

Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) được luân chuyển, điều động đến công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đối tượng áp dụng dành cho cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ được Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ hồi tháng 8. Đợt này, có 7 cán bộ được điều động, bổ nhiệm vị trí mới. Ảnh: Dũ Tuấn

Quyết định cũng đặc biệt lưu ý, trường hợp luân chuyển, điều động nhưng không thuộc diện hưởng mức hỗ trợ: Cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Quy Nhơn; cán bộ được ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy luân chuyển, điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mà trụ sở công tác tại các trung tâm hành chính các huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ được điều động do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; do uy tín thấp; do có kết luận vi phạm (bị kỷ luật hoặc không kỷ luật) phải điều động sang vị trí công tác khác; do trở về cơ quan, đơn vị công tác trước khi được luân chuyển, điều động.

Mức hỗ trợ dành cho cán bộ được luân chuyển, điều động

Theo Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, trường hợp cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quyết định luân chuyển, điều động, mức hỗ trợ sinh hoạt phí đến công tác tại các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Đến công tác tại các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Một góc ở trung tâm huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với trường hợp, cán bộ được Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quyết định luân chuyển, điều động, được hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động.

Đến công tác tại xã đảo Nhơn Châu; các xã, thị trấn thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Các xã, thị trấn thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Đến công tác tại các xã, phường, thị trấn còn lại là 750.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ thêm đối với cán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và mức hỗ trợ đi lại đối với cán bộ được luân chuyển, điều động thuộc diện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định luân chuyển, điều động; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy luân chuyển, điều động, đều thực hiện như nhau.

Cụ thể, cán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm là 700.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ đi lại đối với cán bộ được luân chuyển, điều động từ nơi thường trú đến nơi đang công tác, dưới 35km 300.000 đồng/người/tháng, từ 35km đến dưới 80km 450.000 đồng/người/tháng và từ 80km trở lên 600.000 đồng/người/tháng.

Các cán bộ luân chuyển, điều động được bố trí nơi ở theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp không bố trí được nơi ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành.