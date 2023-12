Cán bộ Hội cơ sở, chi hội trưởng nông dân phấn khởi đến Đại hội VIII Hội NDVN với tin vui

Hưởng mức phụ cấp 0,3 lần mức lương cơ sở

Vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 12 (khóa X), HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết về quy định chức danh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Được biết, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/12/2023.

Ông Bùi Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết, với Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa ban hành, Phó Chủ tịch Hội ND cấp xã sẽ được tăng mức phụ cấp. Bên cạnh đó, hệ thống chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, tổ dân phố sẽ có phụ cấp thay vì không có trước đây.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham quan mô hình sản xuất hiệu quả. Ảnh: V.T

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.276 chi hội trưởng nông dân tại các thôn, buôn, tổ dân phố. Chi hội trưởng nông dân tại các thôn, buôn chính là lực lượng "chân rết" của Hội tại cơ sở. Lực lượng này là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

"Theo nghị quyết vừa được ban hành, phó chủ tịch Hội ND cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng thay vì 1,1 lần mức lương cơ sở ở cấp xã loại I và 1,0 lần mức lương cơ sở ở cấp xã loại II, III. Đặc biệt nhất, theo Nghị quyết trên, hệ thống chi hội trưởng chi hội nông dân ở các thôn, tổ dân phố sẽ nhận được mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Như vậy, hơn 1.270 chi hội trưởng chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có hỗ trợ khi làm việc thay vì không có phụ cấp trước đây" - ông Bùi Văn Hùng cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh – Chi hội trưởng nông dân thôn Tân Hòa (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) cho hay, trước đây chi hội trưởng Hội ND kiêm cộng tác viên khuyến nông thì được khoảng 300.000 đồng phụ cấp mỗi tháng, sau đó lên hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây thì các chi hội trưởng nông dân không có phụ cấp, hỗ trợ gì hết.

"Đến nay, tỉnh Lâm Đồng ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn và tổ dân phố thì chúng tôi rất mừng. Hàng tháng chúng tôi sẽ có chút phụ cấp để đổ xăng, đi lạu. Hiện nay, các chi hội trưởng như chúng tôi cũng khá nhiều việc, chủ yếu là tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, phổ biến cho người dân để mua phân bón trả chậm, đăng ký mua cây giống, chuyển đổi cây trồng vật nuôi..." - ông Minh bày tỏ.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.276 chi hội trưởng nông dân tại các thôn, buôn, tổ dân phố. Chi hội trưởng nông dân tại các thôn, buôn chính là lực lượng "chân rết" của Hội tại cơ sở. Lực lượng này là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. "Riêng của Hội Nông dân đã có hơn 92.000 chi Hội trưởng nông dân, ngoài ra còn có Hội Phụ nữ, Thanh niên, Cựu Chiến binh... Chính vì vậy, theo tôi để giải quyết vấn đề phụ cấp cho lực lượng này, chỉ cần T.Ư có chủ trương, các tỉnh có thể tự cân đối ngân sách để hỗ trợ, có phụ cấp cho các chi hội trưởng. Trước đây, Lâm Đồng đã có chi trả phụ cấp cho các chi hội trưởng, tuy nhiên do chưa có chủ trương từ T.Ư cũng như vướng các quy định nên đã phải cắt bỏ" - ông Đa Cát Vinh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Minh đã làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân tại xã Tân Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được 17 năm. V.L

Chi hội trưởng nông dân ở Ninh Bình nhận tin vui

Từ ngày 1/1/2024, đội ngũ chi hội trưởng chi hội nông dân và phó chủ tịch hội nông dân cơ sở tại tỉnh Ninh Bình sẽ được nâng mức hỗ trợ hàng tháng. Đây cũng là tin vui đối với chi hội trưởng chi hội nông dân Ninh Bình trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII.

Thông qua các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình tại các cuộc đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, vừa qua tại kỳ họp thứ 17 HĐNV tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 8-12/12/2023) đã ban hành Nghị quyết. Theo đó, nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với chi hội trưởng chi hội nông dân ở thôn, tổ dân phố, cụ thể: Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã khu vực biên giới; Đồng thời, thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, thì chi hội trưởng chi hội nông dân được hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc các trường hợp nêu trên thì chi hội trưởng chi hội nông dân được hưởng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Được biết, trước ngày ban hành nghị quyết này, mức hỗ trợ hàng tháng cho chi hội trưởng chi hội nông dân là 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng.

Cũng theo Nghị quyết vừa ban hành, phó chủ tịch Hội ND cấp xã hưởng mức phụ cấp như: Cấp xã loại I được hưởng hệ số 1,4 mức lương cơ sở/người/tháng; cấp xã loại II được hưởng hệ số 1,2 mức lương cơ sở/người/tháng; cấp xã loại III (được hưởng hệ số 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng.

Ngoài ra, chi hội trưởng nông dân ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 2 chức danh. Người kiêm nhiệm chức danh phải có đủ năng lực, trình độ, sở trường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh đảm nhiệm và được hưởng mức hỗ trợ kiêm nhiệm bằng 100%.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 1.602 chi hội trưởng chi hội nông dân, 141 phó chủ tịch Hội ND cấp xã. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, sẽ góp phần nâng cao thu nhập, tạo thêm động lực cho đội ngũ chi hội trưởng chi hội nông dân và phó chủ tịch Hội ND cơ sở tại tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, giúp chi hội trưởng chi hội nông dân và phó chủ tịch Hội ND thêm gắn bó, trách nhiệm, tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.